Работают без остановки

В Курчумском районе полным ходом идёт строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

Строительство этого важного сооружения можно без преувеличений назвать многолетней мечтой курчумцев. На данный момент это самый крупный проект, который реализуется в регионе.

Ожидается, что мост через Бухтарминское водохранилище даст новое дыхание приграничным районам и избавит их жителей от многих проблем и неудобств, связанных с логистикой. Безусловно, после завершения строительства станет намного проще поддерживать связи с областным центром.

Этот масштабный проект, важность которого сложно переоценить, был запущен в феврале 2021 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. С того момента мы стараемся держать руку на пульсе и рассказывать читателям обо всех этапах его реализации.

На сегодняшний день строительство идёт полным ходом. Длина двухполосного автомобильного моста составит 1316 метров, ширина – 12,2 метра. Он строится на самом узком участке Бухтарминского водохранилища, рядом с селом Куйган Курчумского района. Завершены работы по строительству объездной дороги, геодезических и электрических сетей. Строительство временного моста, необходимого для возведения основного объекта, ведётся безостановочно.

На строительной площадке вахтовым методом работают 130 человек. Большинство из них – жители района. К слову, благодаря этому строительству созданы новые долгосрочные рабочие места для местного населения. С июня дополнительно было принято на работу около 60 специалистов.

Для рабочих построен городок на 250 мест, две гостиницы, собственная котельная, также есть столовая и баня. База оснащена всем необходимым и благоустроена для комфортного проживания персонала, принимающего участие в строительстве.

Объект полностью укомплектован строительными материалами. Для проверки качества цемента и других компонентов на месте действует сертифицированная лаборатория.

Добавим, в этом году на продолжение строительства моста из областного бюджета было выделено 10 млрд 200 млн тенге.

Хасен Закария

Перевод Гульжан Естаевой

Курчумский район