Работать на благо страны

Мухтар Толеген, председатель правления – ректор НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова», депутат маслихата города Усть-Каменогорска:

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил актуальные вопросы в сфере образования и науки, обозначил чёткие направления дальнейшего развития.

Для Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, который на протяжении 70 лет следует по пути качественного образования и воспитания, главной задачей является подготовка востребованных на современном рынке профессиональных кадров. При этом хочу отметить, что образовательные программы нашего вуза лидируют в оценке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». За последние три года запущено более 30 новых образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры по востребованным в области специальностям.

В этом году в наш университет поступило около трёх тысяч абитуриентов. Из них более 900 – на бюджетные места. Как отметил Президент страны, количество студентов, поступивших на педагогические специальности, не уменьшилось, несмотря на то, что пороговый балл увеличился до 75. Напротив, растёт. Стоит отметить, что баллы абитуриентов на ЕНТ, поступивших на педагогические специальности, выше среднего. То есть профессию учителя выбирают лучшие ученики. Об этом свидетельствует тот факт, что количество поступивших в наш университет обладателей знака «Алтын белгі» и аттестата особого образца за последние годы удвоилось.

Кроме того, в этом году при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области выпускникам региона было выдано около 400 грантов. Более половины из них охватывают востребованные в регионе педагогические специальности.

Оказываемые государством меры поддержки дают педагогам хорошую мотивацию. К слову, число поступающих в магистратуру только в наш университет увеличилось в два раза по сравнению с прошлым учебным годом. В целом за последние три года количество студентов университета увеличилось вдвое – с четырёх до восьми тысяч.

Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что на повышение заработной платы педагогов будет выделено 1,2 трлн тенге. При этом хотелось бы упомянуть, что с 1 сентября в высших учебных заведениях страны профессорско-преподавательскому составу увеличена заработная плата. В нашем университете эта работа ведётся с 2018 года.

Одной из актуальных проблем, озвученных в Послании Президента, стало то, что дети бросают учёбу. Поэтому мы понимаем необходимость интенсификации воспитательной работы среди студентов.

В Послании Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что система образования в стране должна быть доступной и инклюзивной. В этом направлении мы расширяем спектр проводимой работы. В ближайшее время будет открыт первый в стране среди вузов Центр непрерывного и инклюзивного образования. Проект Dana bala включает в себя многоуровневые дополнительные образовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Будут работать лаборатории ЅТЕАМ и «Одарённые дети», аппаратная психодиагностика и психокоррекция, сенсорная интеграция и коррекция, а также логопедический кабинет.

По вопросам, обозначенным Главой государства, будем работать интенсивно, особенно в части повышения качества высшего образования и развития науки.

Дильбар Самбаева, руководитель татарского этнокультурного объединения «Салават» Дома дружбы района Алтай:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана охватил важные вопросы всех сфер жизни казахстанцев.

Президент делает упор на ценность человека и укрепление здоровья нации. Особое внимание уделяет молодёжи. Потому что от их конкурентоспособности будет зависеть будущее нашей страны, благосостояние народа. Сегодня у них есть возможность изучать новые технологии, заниматься самообразованием и просвещением. И это очень важный момент.

Глава государства уделяет внимание и межэтническим отношениям. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич: «Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики». Ассамблея народа Казахстана играет стабилизирующую роль, обеспечивая единство и согласие народа, утверждая базовые принципы политики мира и согласия – укрепление независимости и государственности, ответственности общества, этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие при консолидирующей роли казахского народа, создание условий для развития культуры, языков и традиций всех этносов.

При Доме дружбы района Алтай работают пять этнокультурных объединений, вся деятельность которых направлена на укрепление единства и общественного согласия. Поддерживая Президента нашей страны, мы приложим все усилия и будем активно направлять свою работу на сохранение мира, единства и благополучия!

Фото из открытых источников