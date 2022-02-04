Работать и мыслить оперативно

Чтобы стать хорошим полицейским, необходимо по-настоящему любить свою работу, ответственно относиться к порученному делу, внимательно – к каждому, даже совершенно незнакомому человеку.

Так говорит о своей профессии Дарын Кумарбеков, старший лейтенант полиции, оперуполномоченный криминальной полиции Глубоковского района, а также победитель районного конкурса «Жігіт сұлтаны – 2021».

Органы внутренних дел не раз меняли своё название, правовые нормы, требования к организации служебной деятельности. Но неизменными всегда были и остаются преданность личного состава служебному долгу, самоотверженный и нелёгкий труд по охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью.

Сегодня работа полиции находится под пристальным вниманием общественности и каждую минуту требует от сотрудников проявления самых лучших человеческих качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь. Именно к таким сотрудникам, беззаветно преданным своему делу, относят сослуживцы Дарына Кумарбекова. Несмотря на то, что в полиции молодой человек всего два года, его желание служить на благо страны крепнет с каждым днём.

Специфика полицейской службы такова, что сотрудники нередко оказываются в экстремальных ситуациях. Те, кто в такой напряжённой обстановке борется за справедливость, не изменяя своим жизненным принципам, заслуживают похвалы – это сильные духом люди с крепким нравственным стержнем.

Молодой, но уже опытный оперуполномоченный Кумарбеков считает, что находится на своём месте, несмотря на то, что работа очень сложная.

– Быть полицейским дано далеко не каждому, – уверен Дарын. – В первую очередь потому, что эта профессия опасная и требует немалой физической и моральной выносливости, множества специальных навыков и общечеловеческих качеств, таких как доброта и отзывчивость, смелость и бесстрашие, готовность всегда прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. В жизни каждого профессионала наступают моменты, когда нужно применить все полученные знания и навыки, наработанные годами. И если есть положительный результат, значит, силы и время были потрачены не зря.

Наш герой пришёл на службу в органы внутренних дел с осознанным желанием и пониманием всех трудностей выбранного дела. Кем станет – он определился ещё во время учёбы в школе.

– В девятом классе решил, что буду оперуполномоченным полиции, – рассказывает Дарын. – Знал, что в этой профессии, прежде всего, важна физическая подготовка. Поэтому начал усиленно заниматься физкультурой. Кроме того, в школе я хорошо учился. Набранные мной 111 баллов в ЕНТ позволили поступить в Алматинскую академию МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова.

После четвёртого курса молодого человека направили в Глубоковский район для прохождения практики, где ему впервые удалось раскрыть преступление.

– В моём первом деле нужно было задержать на месте преступления человека, который неоднократно совершал грабежи. В течение нескольких дней мы с коллегой вели за ним слежку, и, когда удалось его задержать, я понял, что не ошибся в выборе профессии, – говорит Дарын Кумарбеков.

Он убеждён, что самое сложное в работе оперуполномоченного – научиться предугадывать мысли преступника.

– Человек, совершая правонарушение, уверен, что избежит тюрьмы, – объясняет наш герой. – Потому прилагает все усилия, чтобы избежать наказания. Нам необходимо понять, как он думает, как действует. Только тогда удастся его найти, задержать. Когда раскрыто преступление, спасена человеческая жизнь, испытываешь удовлетворение от хорошо выполненного дела. А благодарность от спасённых из беды людей мотивирует и стимулирует к дальнейшей работе. Становится понятно, что всё не зря, что я на правильном пути и всё верно делаю.

Быть оперуполномоченным – это не только погони и раскрытие преступлений, это ещё работа с людьми, документами. Не у каждого есть усидчивость, чтобы целый день работать над оформлением необходимой документации.

– Служба в уголовном розыске очень далека от романтики, показываемой в кино, – говорит Дарын Кумарбеков. – Порой, чтобы найти преступника, уходят месяцы кропотливого труда. Профессионализм, выдержка, самоотверженное отношение к службе, умение в самых трудных ситуациях наладить результативную работу – вот основные качества, которыми должен обладать оперативный работник.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Д. Кумарбекова

Глубоковский район