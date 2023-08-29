Работать, чтобы жить и радоваться

Есть огромная масса вариативных ответов на сакраментальный вопрос по поводу смысла жизни. Зачем человек живёт: чтобы работать или всё же он работает, чтобы жить?

Если размышлять об этих непростых философских вопросах, затрагивающих сегодня почти каждого, то для любого из нас станет очевидной их глубинная подоплёка. Есть немало отраслей экономики и сфер деятельности, где на первый план выходит тема физического выживания.

Мы уже не говорим об ежедневных сводках служб ЧС, дорожной полиции, пожарных, когда теряем людей, казалось бы, в совсем безобидных условиях, ситуациях.

На заседании областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений прозвучало много самой различной информации. В другое время, возможно, она была бы воспринята не с таким пристрастием, как на сегодняшний день. Поскольку у всех свежи в памяти сообщения о ЧС и общественный резонанс с далеко идущими последствиями по факту потерь людей в карагандинских шахтах. Кроме того, аварийные ситуации на объектах так называемой критической инфраструктуры по региону и республике, и нередко с гибелью работников или с производственным травматизмом, снова выносят проблему на повестку дня.

Поэтому социальное партнёрство между органами власти, профсоюзом, работодателями, профильными управлениями по обеспечению контроля над соблюдением промышленной безопасности, охраной труда, обретает особый смысл и значимость. Здесь явно обращает на себя внимание нестандартный подход руководства Восточного Казахстана, призывающего на известные вопросы и проблемы посмотреть под другим, непривычным углом.

В числе отраслей, где наиболее часто происходят несчастные случаи на производстве с самым различным исходом, называется горнорудная промышленность. Под одну гребёнку их выравнивать, конечно, несправедливо, есть свои печально известные лидеры или аутсайдеры со знаком плюс. Более подробно об этом можно рассказать в аналитических материалах, инфо и газетных статьях. Пока попытаемся затронуть самую актуальную проблематику.

В частности, аким области, исходя из своего личного опыта изучения проблемы, поисков решения, посещений шахт Восточного Казахстана, урегулирования острых ситуаций, поделился своим видением целого комплекса актуальных вопросов.

– Зачастую в таких ситуациях всё зависит от экономической стороны дела, – отметил Ермек Кошербаев. – Условно говоря, если производственную задачу работодатели хотят решить меньшим количеством людей, материальных и технических, финансовых средств по разным причинам, то работники оказываются в очень сложной ситуации.

Добавим, нетрудно представить картину, когда ради выполнения плана, влияющего на заработную плату, работник вынужден пренебрегать многими нормами и правилами, нарушать их поневоле. В том числе ставить под угрозу свою жизнь и здоровье, хотя и здесь он опять оказывается между двух огней, молотом и наковальней. За каждый подобный промах рискует быть подвергнутым жёстким санкциям со стороны контролирующих служб. И получается, что оказывается в убытке с обеих сторон.

Впрочем, подобная справедливая постановка вопроса со стороны руководства области прольётся бальзамом на душу не только горняков, но даже и тех, кто трудится в уютном офисе, всё же испытывая ущерб от нарушения законных трудовых прав, теряет моральные, материальные стимулы, здоровье.

Социальное партнёрство потому называется таковым, что призвано стабилизировать ситуацию в правовом поле, в превентивном порядке приводить к гармоничным взаимоотношениям между работником и работодателем.

Таир Сапаргалиев