Работать без отговорок

Глава региона Ермек Кошербаев провёл актив акимата Восточно-Казахстанской области, в ходе которого обсудили ряд наиболее актуальных вопросов и проблем.

В первую очередь аким области обратил внимание акимов городов и районов на то, что необходимо оперативно реагировать на всю ту информацию, которая им поступает, не оставлять её без внимания и принимать необходимые меры, в случае, если это входит в их зону ответственности. Как отметил Ермек Кошербаев, Глава государства

Касым-Жомарт Токаев поставил масштабные задачи по приоритетным направлениям развития Астаны, однако это касается и всех населённых пунктов Восточного Казахстана. На сегодняшний день один из основных вопросов – подготовка к отопительному сезону, в частности, обеспечение углём.

– Со следующей недели поручаю аппарату акима организовать поездки инспекторов по контролю фактических поставок твёрдого топлива на социальные объекты и населению во все районы региона, – подчеркнул аким области.

Также в ходе актива рассказали о том, что в этом году завершат работы по девятнадцати проектам водоснабжения и водоотведения в шести городах и 13 сёлах ВКО. Аким области дал прямое поручение всем местным исполнительным органам чётко контролировать сроки и качество выполняемых работ, а также сообщать населению о том, на какой стадии находится реализация проекта и о возможных корректировках.

– Эффективные системы водоснабжения и водоотведения – это качество жизни наших граждан, – сказал Ермек Кошербаев. – Если кто-то отстаёт от графика или пытается убедить меня, что завершить работы в срок невозможно, значит нужно освободить место, и мы найдём того, кто хочет этим заниматься, никакие доводы я принимать не буду. Нужно встречаться с людьми и объяснять, к примеру, что за один день трубу проложить невозможно, но работы идут и будут завершены по графику.

Разговор коснулся и хаотичной застройки, в частности Усть-Каменогорска, глава региона поручил профильным управлениям навести порядок в данной сфере. Нельзя допустить, чтобы на месте, где могли бы быть построены социальные и общественно значимые объекты, как грибы после дождя появлялись только жилые комплексы. Именно поэтому важно не допускать незаконного строительства во всех населённых пунктах ВКО. Также Ермек Кошербаев поручил руководителям управлений финансов и здравоохранения заранее проработать вопрос строительства новых медучреждений в новых Катон-Карагайском и Маркакольском районах, а местному акимату предусмотреть все меры социальной поддержки для специалистов, которые будут там работать.

Большие сомнения у акима области вызвала информация о том, что на сегодняшний день 94 процента населённых пунктов Восточного Казахстана обеспечены качественным мобильным интернетом.

– Кто даёт такие цифры? Если говорить относительно пяти–шести лет назад, тогда это можно было назвать качественным, сейчас такой уровень – это ниже среднего, – подчеркнул глава региона. – Управлению цифровизации совместно с другими ведомствами и акимами городов и районов нужно разрабатывать комбинированные программы, чтобы ускорить появление интернета в сельских населённых пунктах.

Сейчас в селе Шиликты Зайсанского района уже установлено антенно-мачтовое сооружение, однако компании-операторы пока не установили на него своё оборудование. Когда это произойдёт, необходимо понять, насколько эффективно работает АМС, чтобы устанавливать их в максимально нужных местах, а не оставлять в виде «памятников» отсутствию интернета в степи или

горах.

Дарья Штейн