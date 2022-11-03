Работает как часы

Восточноказахстанские кардиохирурги осваивают уникальные методики, помогающие спасти жизни пациентов.

За девять месяцев этого года в кардиохирургическом отделении областной больницы в рамках обязательного социального медицинского страхования проведено 203 высокотехнологичные операции, из них плановые – 181, экстренные – 53.

– В случае необходимости проведения диагностики и лечения с применением инновационных технологий пациент может, вне зависимости от места проживания, рассчитывать на плановую медицинскую помощь. Главное условие – иметь статус застрахованности в ОСМС, – отмечают медики больницы.

Если необходимость оперативного вмешательства подтверждается, пациента начинают готовить к плановой госпитализации. Постановку на портал «Бюро госпитализации» проводит поликлиника, к которой прикреплён пациент.

К примеру, недавно в отделение кардиохирургии поступил 64-летний пациент с ревматическим пороком сердца и аритмией, с жалобами на давящие боли в области сердца, одышку, слабость. Своевременное выявление врачами патологии и оперативное вмешательство позволило спасти жизнь пациенту.

– В октябре мужчина был госпитализирован в плановом порядке в отделение кардиохирургии, где ему провели коронарографию, а затем – операцию, включающую в себя замену митрального клапана на биологический протез, удаление тромба из левого предсердия, ушивание ушка левого предсердия и радиочастотную абляцию – вмешательство, позволяющее добиться восстановления синусового ритма и улучшения функции предсердия. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке, – рассказал заведующий отделением кардиохирургии областной больницы Дастан Кадырбаев.

Медики надеются, что после периода восстановления пациент сможет вести обычный образ жизни и отказаться от пожизненного приёма антикоагулянтов.

К слову, стоимость курса лечения и проведение подобной операции составляет более 2 млн 700 тысяч тенге, но в рамках ОСМС вся медпомощь пациенту была оказана абсолютно бесплатно.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы УЗ ВКО