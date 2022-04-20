Работаем по графику

Фермеры Зайсанского района планируют завершить посевную кампанию в намеченный срок.

В районе полным ходом идёт подготовка к посевной кампании. Крестьянское хозяйство «Икеп» на весь объём весенних полевых работ планирует потратить 39 тонн горюче-смазочных материалов.

Механизаторам и водителям полностью обеспечили необходимый запас. Уже вспахано 1500 гектаров посевных площадей. То есть фермер практически готов к посеву и заверил, что завершит его в намеченный срок.

В ТОО «Нур» также на сегодняшний день оплачено и перевезено порядка 40 тонн горюче-смазочных материалов. Идёт их распределение по крестьянским хозяйствам, входящим в состав предприятия в пределах района.

Весенним севом в Айнабулакском сельском округе в текущем сезоне будут заниматься 49 фермерских хозяйств и один сельскохозяйственный производственный кооператив. Общая посевная площадь в округе составляет 1251 га.

Ерик Абитов

Зайсанский район