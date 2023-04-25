Работаем по-другому

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», сообщает akorda.kz. Согласно правовому акту, с 1 июля текущего года в Казахстане появится четырёхдневная рабочая неделя.

В соответствии с Трудовым кодексом РК предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон). При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели. Так, в пункте 3 статьи 71 говорится, что в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

В связи с этими инновациями изменился ещё ряд пунктов в ТК РК. Теперь общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц – при четырёхдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учёта рабочего времени. Кроме того, в законе прописана и информация о выходных днях – при пятидневной, шестидневной или четырёхдневной рабочей неделе общим выходным днём является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырёхдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По мнению специалистов, можно будет организовывать следующий режим работы: одна неделя с пятидневным графиком работы, вторая – с четырьмя рабочими днями. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.

Кроме того, согласно обновлённому ТК РК, вводится оплата социальных отчислений (СО) по договорам ГПХ, увеличена предельная сумма по больничному с 15 до 25 МРП. Эти изменения начнут действовать с 1 июля. В следующем году будет отменён единый совокупный платёж.

Дарья Штейн