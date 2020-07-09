Работа в разгаре

Около 980 миллионов тенге выделено на ремонт дорог, школ, детских садов и других социальных объектов Тарбагатайского района в рамках программы «Дорожная карта занятости — 2020».

Облик многих сёл активно обновляется. Среди них и Аксуат – административный центр района.

Сейчас в средней школе имени Кожагелды батыра, расположенной в этом селе, проводится облицовка здания металлосайдингом. Реализует проект стоимостью 25 миллионов тенге местная компания ТОО DK Energy. Работы планируется завершить к середине июля.

– Школа сдана в эксплуатацию в 1967 году, – говорит директор учреждения Бейбитжан Кошкимбаев. – В этом году у нас 51 выпускник, восемь из них являются обладателями знака «Алтын белгі», еще трое ребят получили аттестат особого образца.

Положительные изменения коснулись детско-юношеской спортивной школы имени Марата Имашева. По словам директора учебного заведения Манара Рахманкулова, в прошлом году школа отметила свое 50-летие. Как оказалось, долгое время ремонт в здании не проводился.

В этом году решено исправить это упущение. На текущий ремонт спортивной школы выделили 20 миллионов тенге. Работами занимается ТОО DK Energy. Ведется покрытие крыши кровлей, замена дверей, окон, а также пола в спортивном зале площадью 250 квадратных метров.

– Недавно установили перед зданием школы бюст Марата Имашева в честь 80-летия известного спортсмена, – отметил Манар Рахманкулов.

Заметно обновится и детский сад «Балдырған». Учреждение ввели в эксплуатацию в 2009 году. С тех пор здесь проводился лишь текущий ремонт. В этом году заменят трубы системы отопления, освежат фасад здания, а также выполнят и другие работы. Этот проект тоже реализует вышеназванная организация.

– Основной акцент сделан на безопасность малышей и создание для них комфортных условий. Важно, чтобы родители могли спокойно работать, не переживая за своих детей, – подчеркнула заведующая детским садом Куралай Нурсафина.

Кроме того, в селе идет средний ремонт улицы Кабанбай батыра. Заасфальтируют более 23 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

– К работе приступили в начале июня. На этом объекте трудятся десять человек, пять из них привлекли в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020», – пояснил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Тарбагатайского района Ерболат Нургендиров.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район