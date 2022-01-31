Работа найдётся каждому

В Жарминском районе увеличилось количество официально трудоустроенных граждан.

Социальная защита и поддержка уязвимых слоёв населения – одно из главных направлений социальной политики.

По данным отдела занятости и социальной защиты Жарминского района, количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года составило около 400 человек, уровень официально зарегистрированной безработицы – 2,4 процента. В прошлом году в районе было создано 1568 рабочих мест, из них 781 – постоянное, трудоустроены 797 человек.

– По первому направлению государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» на краткосрочные курсы по специальностям «водитель сельскохозяйственного трактора», «повар», «машинист паровой и водяной котельной» направлены 33 человека. Все окончившие обучение были трудоустроены, – сообщили в акимате.

Государство всё чаще поддерживает частные инициативы. Малое предпринимательство – первая ступень развития среднего и крупного бизнеса – вносит свой вклад в развитие экономики района. Специалистами органов занятости и соцзащиты осуществляется консультирование о порядке организации собственного дела, проводится тестирование деловых качеств безработного и оценка перспектив избранного вида предпринимательской деятельности, а также решившие испытать свои силы в предпринимательстве направляются на обучение, им оказывается финансовая поддержка.

Лица, стоящие на учёте в Центре занятости населения и желающие организовать свой бизнес, могут рассчитывать на получение государственных грантов и кредитов с низкими процентными ставками.

В Жарминском районе в прошлом году на предоставление микрокредитов безработным гражданам было выделено 103 млн тенге. Через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 34 человека получили микрокредиты на сумму 138 618 тыс. тенге, через АО «Аграрная кредитная корпорация» – два человека на сумму 8 154 тыс. тенге.

Для реализации новых 65 бизнес-идей выделены и полностью освоены около 38 млн тенге в виде безвозвратных грантов, каждый из которых по 200 МРП (583 400 тенге).

Государство также создаёт условия для интеграции молодёжи в социальную структуру общества посредством молодёжной практики. В прошлом году 29 молодых жарминцев прошли практику, четверо получили постоянную работу.

Возможность трудоустройства для выпускников, ищущих работу впервые; безработных лиц из числа молодёжи не старше 29 лет, в том числе категории NEET, предоставляет программа «Первое рабочее место». В её рамках на оплачиваемые общественные работы был трудоустроен 431 житель района, два человека обеспечены работой на срок не менее двух лет.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район