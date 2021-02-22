Работа над ошибками

Визуальная реклама на улицах городов пестрит ошибками. Причём больше всего их в текстах и слоганах на государственном языке.

Учёные-лингвисты бьют тревогу, говоря о засорении казахского и русского языков жаргонизмами, иностранными словами, влиянию SMS- и интернет-языка. В бытовой сфере эти недостатки проявляются в большей степени, отражая небрежное отношение людей к своему языку.

Визуальная реклама, которой, к примеру, достаточно в областном центре, поражает обилием ошибок. За несколько минут прогулки по центру города обнаруживается огромное количество грамматических ошибок: на рекламных панно, в названиях и слоганах агентств, в простых объявлениях, расклеенных жителями.

Многие позволяют себе писать без диакритических знаков, другие путают буквы, некоторые используют кальки с английского, а есть и такие, которые просто не знают, как правильно пишется то или иное слово. Встречаются и так называемые описки или опечатки, подмена или пропуск букв, демонстрирующие небрежное отношение пишущих к языку. За такие грубые ошибки орфографии и пунктуации любой педагог давно бы уже поставил двойку.

Главная проблема ошибок на рекламных щитах и билбордах – незнание языка и нежелание вникать в это людей, причастных к изготовлению визуальной рекламы, утверждают специалисты отдела культуры и развития языков Усть-Каменогорска.

К слову, ими оказывается методическая помощь рекламным агентствам в оформлении визуальной информации и рекламы. Регулярно организуются месячники по мониторингу визуального контента, в ходе которых владельцам магазинов, кафе, парикмахерских выносятся рекомендации по исправлению ошибок.

– В Усть-Каменогорске распоряжением акима города создана рабочая группа по мониторингу, проведению разъяснительной и консультативной работы по правильному написанию визуальной информации в областном центре, – сообщил руководитель городского отдела культуры и развития языков Қалқаман Сарин. – В прошлом году проведены разъяснительные работы в 456 хозяйствующих субъектах, из них в 120 выявлены нарушения, исправлено 87.

По его словам, наиболее распространённый недочёт, допускаемый предпринимателями, – создание текстов визуальной информации лишь на одном языке, тогда как в Законе «О языках РК» есть статья 21. Она гласит, что любая визуальная информация должна быть оформлена на двух языках – на государственном и русском, с размещением в указанном в законе порядке и соблюдением этических норм.

Согласно статье 75 Кодекса РК «Об административных нарушениях» предусмотрена ответственность за нарушение законодательства РК о языках. Для начала нарушителю вынесут предупреждение. Если же нарушение будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то должностным лицам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям грозит штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, субъектам среднего предпринимательства – 10 МРП, субъектам крупного предпринимательства – 25 месячных расчётных показателей.

Рекомендовать исправить недочёты, как оказалось, могут не во всех случаях.

– К примеру, мы не можем настаивать на исправлении ошибок в фирменном наименовании объекта бизнеса, так как оно было зарегистрировано в юстиции именно под этим, хоть и с ошибкой, названием. Поскольку такой вид нарушений ни одним законом не регламентируется, то правда на стороне хозяина заведения, – поясняют специалисты.

Должна ли свобода в написании фирменных названий, которые становятся достоянием общественности, быть абсолютной? Предположим, человек читает название магазина, которое содержит ошибку, в понедельник. Потом проходит мимо него во вторник, в среду его путь на работу также лежит мимо этой грамматически искалеченной вывески. Так проходит неделя за неделей. Постепенно слово с орфографической ошибкой откладывается у человека в памяти. Ещё хуже, если ребёнок, видя такую вывеску ежедневно, будет изначально «запрограммирован» на ошибку.

Специалисты отмечают, что орфографический хаос рискует закончиться плачевно. Язык – основной носитель культуры. Отдел культуры и развития языков Усть-Каменогорска просит жителей сообщать о замеченных нарушениях и ошибках в оформлении визуальной информации по телефону 57-79-98 или по электронной почте 577998@mail.ru.

Бахыт Сарсембаева

Фото отдела культуры и развития языков г. Усть-Каменогорска