Работа на результат

В Восточно-Казахстанской области наблюдается снижение количества правонарушений в сфере религии.

Об этом на пресс-конференции «Взаимодействие государственных органов с религиозными объединениями ВКО» в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник отдела по связям с религиозными объединениями и оказанию государственных услуг Управления по делам религий Восточно-Казахстанской области Айткурман Турганбаев.

Отметим, что после образования области Абай в Восточном Казахстане осуществляют свою деятельность 152 религиозных объединения, охватывающих 12 конфессий, работают 148 культовых зданий, две намазханы и 15 часовен. В этом году зарегистрированы и осуществляют свою деятельность четыре миссионера.

Управление по делам религий ВКО постоянно взаимодействует с религиозными объединениями. Сотрудничество направлено на укрепление межконфессионального согласия и сохранение религиозной стабильности в регионе. К примеру, с 2013 года работает Клуб руководителей религиозных объединений области. По сути, он является диалоговой площадкой, на которой представители государственных органов совместно с руководителями религиозных объединений решают актуальные вопросы в сфере религии.

Также проводятся круглые столы, семинары, благотворительные акции, экологические субботники, спортивные соревнования и дни открытых дверей.

– В дни открытых дверей конфессии посещают культовые здания друг друга, общаются, знакомятся с историей, культурой и деятельностью религиозного объединения, а также могут получить ответы на интересующие их вопросы, – отметил Айткурман Турганбаев. – В этом году состоялись две встречи: в еврейской общине ВКО и в Церкви «Спасение» Евангельских христиан баптистов.

В результате совместной профилактической работы областного Управления по делам религий и религиозных объединений наблюдается тенденция на снижение количества правонарушений. Так, в 2017 году было зафиксировано 31 правонарушение в сфере религии, в 2018 – 13, 2019 – шесть, в 2020 и 2021 годах – по одному правонарушению. В этом году к административной ответственности привлечены два восточноказахстанца за продажу религиозных предметов через онлайн-платформу.

– Сотрудники управления еженедельно проводят мониторинг интернет-платформ по выявлению продаж религиозных книг и предметов, – поделился Айткурман Турганбаев. – В случае выявления проводится разъяснительная работа о нарушении законодательства в сфере религии и возможных последствиях в виде привлечения к административной ответственности.

Большое внимание в регионе уделяется профилактике распространения идей религиозного экстремизма и терроризма. К примеру, из 137 священнослужителей мечети 16 человек ведут адресную работу с приверженцами деструктивных религиозных течений среди прихожан мечетей и с осуждёнными лицами в исправительных учреждениях.

Также обеспечена информационная поддержка – за восемь месяцев теологи филиалов Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону на сайтах и в социальных сетях разместили более 500 статей и около 1800 информационных материалов.

Александра Исаева