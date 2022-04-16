Работа на результат

По мнению экспертов, алгоритм действий, прописанных в Указе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о дебюрократизации работы госаппарата, позволит избавиться от бумажной волокиты, более эффективно бороться с коррупцией и действовать в интересах народа.

Глава государства определил пять основных принципов дебюрократизации. В частности – сократить документооборот и отчётности, повысить самостоятельность и персональную ответственность руководителей ведомств. И, что немаловажно, диалог казахстанцев с госслужащими будет переведён в цифровой формат.

По мнению ректора Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Мухтара Толегена, эти меры позволят повысить самостоятельность и персональную ответственность руководителей, что в свою очередь приведёт к эффективности и оперативности принятия решений.

– Недавние январские события показали, что на запросы граждан надо реагировать моментально, а многоступенчатая система обработки и отписок препятствует оперативной и эффективной работе, – считает Мухтар Толеген. – Дебюрократизация позволит ускорить реализацию возложенных на государственные органы задач, они будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

Повышение эффективности работы госорганов, по его мнению, было невозможно без таких решительных мер.

– Указ Президента, думаю, положительно отразится на эффективности работы, принятии оперативных решений и одновременно повысит персональную ответственность должностных лиц, – отметил ректор вуза.

Кроме того, он считает, что использование цифровых технологий позволит минимизировать коррупционные риски.

– Прежде всего, госслужащие будут значительно быстрее реагировать на запросы людей, во-вторых, правительство станет действительно правительством для граждан, а государство – «слышащим», – продолжил Мухтар Толеген. – Надеюсь, у нас сократится численность госаппарата, и у Президента будет небольшая, но очень мобильная во всех отношениях команда.

Депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова считает Указ Президента о дебюрократизации очень своевременным и нужным.

– Мы шагаем в ногу со временем, и, соответственно, дебюрократизация и цифровизация крайне важны сейчас, особенно в системе здравоохранения, – считает она. – Мы так «зарылись» в большом количестве приказов, что они не помогают, а, напротив, усложняют работу медиков. Ведь все эти приказы, как правило, требуют отчёта.

Зарина Камасова отмечает, что в системе здравоохранения Республики Казахстан свыше 1630 нормативно-правовых актов, а, к примеру, в Республике Беларусь – 1130, в Республике Кыргызстан – 105. В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) их вообще почти нет, там определены стандарты.

– Надеюсь, что цифровизация госорганов, в частности Министерства здравоохранения, сокращение количества нормативно-правовых актов оптимизирует работу врачей, что в свою очередь скажется на качестве оказываемых медицинских услуг, – высказалась депутат.

С мнением народного избранника солидарен и руководитель ВКО филиала РОО «Әділдік жолы» Адиль Пшенов.

– Сегодня мы видим крайне важный для любого государства и вообще любой системы управления процесс дебюрократизации, – комментирует он. – В небольшом тексте Указа заложена основа реформирования госуправления в Казахстане. Теперь в стране будет иначе реализовано взаимодействие «государство–государство», «государство–гражданин», «государство–бизнес», «государство–госслужащий», что, несомненно, повысит эффективность деятельности госаппарата, а многие в Казахстане иначе ощутят значимость и возможности цифровых ресурсов.

Бахыт Сарсембаева