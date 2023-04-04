Работа на пять лет вперёд

Эдуард Полетаев, политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии»:

– «Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчётам о мнимых успехах. Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остаётся низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растёт дистанция между богатыми и бедными», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев во время первой сессии Парламента РК VIII созыва.

Глава государства отметил, что в предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем, следует срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома. Для этого придётся принимать порой непопулярные, но эффективные и нужные решения.

«Предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны», – подчеркнул Президент. Главной задачей новоизбранных депутатов Глава государства обозначил нахождение каждый день на «передовой» – они должны принимать решения и нести за них ответственность перед народом.

«Необходимо выстроить действенные механизмы «обратной связи» с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны», – сказал Президент, отметив, что предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса республики, для чего потребуется изменить правила и принципы функционирования экономики, так как «создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остаётся главным приоритетом».

Также Глава государства заявил, что Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий, а избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в Мажилисе были представлены интересы различных социальных групп.

«В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдём к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому», – добавил Президент. В целом, по словам Касым-Жомарта Токаева, интересы нации и государства должны оставаться превыше всего.