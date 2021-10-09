Работа на конкретный результат

Приграничные районы Восточного Казахстана значительно удалены от областного центра, жизнь здесь течёт намного медленнее. Однако эти богатые края имеют огромный потенциал, резервы, использование которых может обеспечить приток молодого, экономически активного населения. Создать такие условия помогает комплексный план развития приграничных районов.

Согласно плану, в пяти районах Восточного Казахстана улучшают инфраструктуру, развивают сельское хозяйство, предпринимательство, сферы образования и здравоохранения, создаются новые рабочие места. Среди этих районов Зайсанский. На сегодняшний день он лидирует по многим показателям как в реализации ряда государственных программ, так и собственных областных проектов.

Район посетил аким ВКО Даниал Ахметов и проверил, как реализуется программа развития приграничных территорий. Глава региона отметил, что сейчас Зайсан приобретает черты современного города. Здесь появились новый арбат и аллея, где вместе с известным учёным-археологом Абдешем Толеубаевым аким области высадил несколько деревьев.

Отличных результатов в районе добились в рамках реализации программы «Одноэтажный Восток». Здесь построили 31 двухквартирный дом, куда совсем скоро заедут многодетные семьи. Кроме того, в этом году в эксплуатацию сдадут пятиэтажный дом на 60 квартир. Глава региона поручил профильным управлениям сделать расчёты, сколько специалистов не хватает району. Проблему дефицита кадров планируется решить, привлечь специалистов в район и обеспечить их жильём.

Радуют и темпы индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Заречный. В настоящий момент здесь готовы 86 участков. Есть возможность предоставить типовые проекты ИЖС. Было выделено 32 миллиона тенге на подведение электричества, дополнительное финансирование получит проект газификации микрорайона.

В ходе поездки глава региона также посетил филиал Зайсанской районной больницы, здание которой было отремонтировано в кратчайшие сроки. Сейчас здесь оборудовано 19 палат для пациентов, скоро начнёт работу инфекционный стационар. В планах отремонтировать и обеспечить необходимым оборудованием и другие медицинские учреждения Зайсанского района. Для этого руководство района должно предоставить актуальные данные о требуемых вложениях.

В рамках реализации программы «Ауыл – ел бесiгi» в районе проводится текущий ремонт улиц, строится Дом культуры на 150 мест в селе Айнабулак. Есть ряд инвестиционных проектов, в их числе – производство бутилированной артезианской воды, о котором мы уже рассказывали своим читателям.

В завершение рабочей поездки Даниал Ахметов ознакомился с ходом ремонта трассы Омск – Майкапчагай на участке Шиликты – Акжар. Глава региона дал положительную оценку развитию территории по ключевым индикаторам.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО

Зайсанский район