Работа на конкретный результат

Аким Семея Бакытжан Байахметов провёл совещание по стабилизации цен на социальный хлеб, газ и горюче-смазочные материалы. На текущий момент в регионе по этим позициям наблюдается стабилизация, хлеба и топлива тоже достаточно, перебоев в доставке товаров нет.

На сегодняшний день в Семее насчитывается свыше 30 производителей хлеба и хлебобулочных изделий. И все пекарни и крупные хлебозаводы, в том числе такие крупнейшие производители, как ТОО «СемНан» и ТОО «Тумар», работают в штатном режиме. Ежедневно в городе выпускается до 5 тысяч булок социального хлеба, не считая других хлебобулочных изделий.

К примеру, один из старейших в Семее хлебозаводов «СемНан» в сутки поставляет в магазины и торговые центры города 3,5 тысячи булок социального хлеба по цене 110 тенге за буханку. При этом для конечного потребителя цена составляет в торговых точках не выше 115 тенге, поскольку в городе действует долгосрочный меморандум, заключённый между отделом предпринимательства и торговыми предприятиями Семея, согласно которому торговая надбавка на этот социально значимый продукт питания не может превышать пяти процентов от начальной стоимости производителя.

Отметим, что некоторые крупные торговые центры и супермаркеты, такие как ТЦ «Апрель» и сеть супермаркетов «Адал», самостоятельно выпускают собственный хлеб, в том числе и по социальной цене от 95 до 100 тенге за буханку.

– Мукомольные комбинаты и пекарни работают стабильно, что даёт возможность не завозить хлеб извне. В акимате специальная рабочая группа рассчитала составляющие цены на муку и хлеб. 38% – это затраты на ГСМ, 18% – электроэнергия. Плюс налоги и заработная плата работников. Меры государственной поддержки позволят не только удержать нынешние цены, но и, возможно, добиться небольшого их снижения, – пояснил в ходе совещания аким Семея Бакытжан Байахметов.

Ещё один актуальный вопрос – это цены на горюче-смазочные материалы. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева на 180 дней цены на ГСМ и сжиженный газ будут строго фиксированы. И сейчас в сети автозаправок «Гелиос», «Авантаж», «Ахметов» бензин марки АИ-92 реализуется в пределах 177-180 тенге за литр. Цена на сжиженный газ упала практически в два раза и составляет сегодня 60 тенге за литр. Снижена цена и на дизельное топливо. По информации, прозвучавшей в ходе совещания, ещё до нового года стоимость дизтоплива в Семее превышала психологическую отметку в 300 тенге за литр. В настоящее время цена на этот вид топлива в регионе снизилась до отметки 260 тенге.

– В своём выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев рассказал о мерах государственной поддержки наших граждан в это непростое время. Это решение своевременное и правильное, и задача местной исполнительной власти – точно и эффективно выполнять все поручения Главы государства и Правительства, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Снизились цены на бытовой газ и для населения. Так, 25-литровый баллон пропана в Семее можно приобрести по цене от 1700 до 2500 тенге в зависимости от поставщика, стоимость 50-литрового баллона упала с 5 тысяч до 3400 тенге.

Как сообщил Бакытжан Байахметов, в ближайшее время в Семее будет расширена сеть магазинов и торговых точек, где реализуются продукты из стабилизационного фонда по ценам, значительно ниже рыночных.

Екатерина Гуляева

Фото автора и пресс-службы акимата города Семея

Семей