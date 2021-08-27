Работа кипит

«Рудный Алтай» продолжает рассказывать своим читателям о ходе реализации крупнейшего в области проекта по строительству моста через Бухтарминское водохранилище.

Ландшафт стройки постепенно меняется. Построены два общежития для рабочих, а также столовая и баня. Запущен бетонный завод. Построена вторая, основная дорога от трассы до берега. Она готова к асфальтированию. В ходе строительства дороги были уложены водопропускные и скотопрогонные сооружения.

Начальник строительства Нигматулла Абдулхаков поделился ближайшими планами. Они включают строительство специального ангара для хранения сыпучих материалов, необходимых при производстве бетона. Это сооружение подключат к системе отопления: таково техническое условие производства качественного бетона. Предстоит запустить мощную котельную для отопления всех зданий, включая общежития.

– Были проведены испытания труб и балок, использующихся в строительстве временного моста, – сказал Нигматулла Абдулхаков. – Его конструкция будет отличаться от основного моста. Работы не остановятся и в зимний период. Это будет масштабное сооружение. Одного только бетона потребуется порядка 14 тысяч кубометров.

…Работа на берегу организована в деловом ключе. Специалисты заняты каждый своим делом. В настоящее время их насчитывается 60 человек. Занято около 20 единиц техники.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район