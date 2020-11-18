Работа кипит 

Аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров посетил несколько важных объектов в селе Караул.

Улица Мамая была отремонтирована к 175-летию со дня рождения великого поэта Абая Кунанбайулы. Многоквартирные дома, расположенные здесь же, также приобрели новый облик. Глава района осмотрел жилища, побеседовал с новосёлами, проинспектировал качество подготовки к отопительному сезону.

В рамках программы «Нұрлы жер» возводятся 13 двухквартирных домов по улице Токтамыса. К слову, строительство идёт за счёт средств частных предпринимателей. В связи с благоприятными погодными условиями, строительные работы ведутся полным ходом.

Кроме того, Жаркынбек Байсабыров побывал в новой общеобразовательной школе-лицее имени Абая и детско-юношеской спортивной школе. Стоит отметить, здание спортивной школы было полностью отремонтировано в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Руководству школы дано поручение открыть на базе учреждения дополнительные спортивные секции.

Гульжан Естаева

Абайский район