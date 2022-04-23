Работа каждому

В молодёжном ресурсном центре Абайского района провели ярмарку вакансий.

В качестве работодателей в ярмарке участвовали представители районного филиала Палаты предпринимателей, центра занятости, аппарата акима района, отделов экономики и финансов, образования, здравоохранения и отдела полиции. Они предложили молодёжи актуальные вакансии, а учащимся старших классов пояснили тонкости разных профессий, чтобы помочь им в предстоящем выборе жизненного пути.

Также в ходе встречи молодым людям рассказали о возможностях программ «Жасыл ел», «С дипломом в село», а также о госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», в рамках которой можно получить безвозмездные гранты и льготные кредиты на открытие собственного дела.

После с каждым из участников провели индивидуальные консультации, чтобы они могли задать работодателям свои вопросы и узнать больше о предоставляемых вакансиях.

По мнению соискателей, подобные мероприятия следует проводить чаще, ведь они имеют ощутимый положительный эффект.

Гульжан Естаева

Абайский район