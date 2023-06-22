Работа ищет человека

По официальной статистике, в Усть-Каменогорске насчитывается 1492 безработных молодых человека. Какие государственные программы могут помочь молодёжи с трудоустройством?

В Восточно-Казахстанской области, в частности в Усть-Каменогорске, реализуется комплекс мер по повышению занятости населения. Особое внимание уделяется молодому поколению. Так, в областном центре прошла информационно-разъяснительная кампания по вопросам трудоустройства по таким направлениям, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», «Социальное рабочее место», «Контракт поколений», «Краткосрочное профессиональное обучение», «Предоставление государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей».

Коротко остановимся на каждом направлении. «Молодёжная практика» – временное рабочее место, организуется для безработных выпускников учреждений технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования по полученной специальности. Продолжительность участия – не более 12 месяцев, размер субсидии в месяц составляет 30 МРП.

Участниками программы «Первое рабочее место» могут стать выпускники, ищущие работу впервые, безработная молодёжь до 35 лет, в том числе категории NEET, не имеющие опыта работы. Продолжительность – не менее 18 месяцев. Размер субсидии в месяц – 30 МРП.

Социальные рабочие места создаются работодателем по договорённости с Центром занятости населения для трудо-

устройства безработных с субсидированием их заработной платы. Продолжительность – не более 12 месяцев. Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 35 процентов от её размера, но не более 20 МРП.

Участниками проекта «Контракт поколений» являются выпускники учебных заведений, завершившие обучение в течение двух лет. Продолжительность – не более шести месяцев. Размер субсидии в месяц – 30 МРП.

Краткосрочное профессиональное обучение осуществляется по заявкам работодателей совершенно бесплатно, условие – трудоустройство по специальности. Срок обучения – один–шесть месяцев. Участникам выплачивается стипендия, по завершении курсов выдаётся сертификат государственного образца.

В этом году Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило новый механизм поддержки и развития молодёжного предпринимательства – кредитование. Микрокредиты претендентам из числа молодёжи предоставляются с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования. Для нашего региона выделено 218 микрокредитов.

Также отличные возможности найти работу предоставляют ярмарки вакансий и трудовой отряд «Жасыл ел».

Представители Молодёжного ресурсного центра, Центра занятости населения Усть-Каменогорска и депутаты городского маслихата посетили оптовые рынки и крупные торговые центры. Эти объекты были выбраны не случайно – именно здесь больше всего молодых людей работают неофициально, обычно разнорабочими.

– Мы регулярно проводим разъяснительную работу среди молодёжи, рассказываем о возможностях, которые предоставляет государство для официального трудоустройства, раздаём флаеры, – поделился директор Молодёжного ресурсного центра Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков. – Одни откликаются и трудоустраиваются, другие считают, что заработная плата низкая. Однако официальное трудоустройство предполагает отчисления в пенсионный фонд и фонд ОСМС, даёт возможность в будущем взять кредит или ипотеку, чтобы приобрести собственное жильё. Когда молодые люди сталкиваются с отказом в банках, осознают выгоду официального трудоустройства и жалеют, что потратили время впустую.

Подробнее узнать о госпрограммах и выбрать подходящую для себя можно обратившись в Центр занятости населения Усть-Каменогорска по адресу: проспект Шакарима, 149/10, кабинет 9, телефон 70-06-61 (по вопросам обучения); кабинет 3, телефон 70-06-51 (по направлениям «Социальные рабочие места», «Общественные работы», «Контракт поколений», «Первое рабочее место», «Молодёжная практика»).

Также информация размещается на официальных сайтах городского акимата, Центра занятости населения и в Instagram-аккаунте Молодёжного ресурсного центра Усть-Каменогорска.

Татьяна Кравченко