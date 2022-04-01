Работа для всех

В Урджарском районе проводится масштабная работа по трудоустройству местных жителей, особенно молодёжи.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в районном Доме культуры состоялась встреча специалистов Центра занятости населения акимата Урджарского района и местных жителей.

Участники встречи с интересом прослушали презентацию трёх направлений проекта – «Первое рабочее место», «Молодёжная практика» и «Контракт поколений». Затем состоялась ярмарка вакансий.

В этом мероприятии также приняли участие осуждённые граждане, состоящие на учете службы пробации №1 Урджарского района ДУИС по ВКО. Они получили направления на постоянные рабочие места. По словам сотрудников службы пробации, одним из главных требований закона РК «О пробации» является адаптация в обществе осуждённых, наказание которых не связано с лишением свободы.

Представители районного центра занятости заверили, что работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.

Ерик Абитов

Урджарский район