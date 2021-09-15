Работа для крепких и выносливых

Профессия крепильщика – не только важное звено в работе Иртышского рудника, но и самая физически сложная, требующая особой выносливости. Асыл Шегелеков в «подземной» профессии уже 16 лет.

Рудники похожи на подземные города, построенные в трёх измерениях. По дорогам, проложенным в скальном массиве, передвигаются подземные машины, по рельсовым путям идут вагонетки с рудой…

Асыл Шегелеков – крепильщик горно-закрепительного участка. У специалиста этого профиля работы всегда много. Каждая его рабочая смена – новое задание, отличное от прежних. Работа пыльная, сложная и тяжёлая.

Как отмечает руководство Иртышского рудника, профессия крепильщика очень важна в работе предприятия в целом.

Асыл Сетергалиевич попытался просто и доступно разъяснить суть того, чем он занимается. Его миссия – крепление горных выработок.

– Крепильщик с проходчиком крепят забои, чтобы обезопасить себя, тянут вентиляционный рукав для нагнетания воздуха, производят монтаж и демонтаж трубопроводов, перекрепку, проводят забутовку, то есть заполняют материалом пространство между крепью и породой, проверяют исправность пожарных кранов и многое другое, – рассказывает он.

При такой сложной деятельности крепильщик должен обладать хорошей профессиональной подготовкой и, несомненно, физической силой. Нужно уметь ловко работать такими инструментами, как лом, топор, кувалда или заколооборник. Знание горного давления также помогает крепильщику качественно выполнить свою работу.

Труд горняков под землёй опасен уже по определению, поэтому неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и охрана труда являются одними из первоочередных задач. С неё на Иртышском руднике начинается всё: планёрки, рабочие смены… Это ярче всего говорит о специфике шахтёрского труда – он сопряжён с опасностями.

– Сейчас времена изменились, – говорит наш собеседник. – Изменился сам подход к работе на руднике. Всё больше внимания уделяется культуре производства, промышленной безопасности и охране труда.

Как признаётся Асыл, он даже представить не мог, что судьба на долгие годы свяжет его, сельского парня из села Шалабай Жарминского района, с горнодобывающим производством. Но, как видно, в нашей жизни ничего случайного не бывает. В 2002 году окончил Глубоковский технический колледж по специальности «Слесарь-сварщик». Жизнь сама подвела его к выбору в пользу Иртышского рудника, который даже в самые сложные годы уверенно стоял на ногах.

В 2005 году Асыл начал свою трудовую биографию с должности помощника крепильщика горно-закрепительного участка. Первым его настоящим наставником стал бригадир Мурат Нургалиев, который помог молодому человеку не только успешно освоить шахтёрское мастерство, но и быстро влиться в коллектив.

– Бывает, устраиваются к нам молодые ребята, смену отработают и уходят – нет, не моё, говорят, – делится Асыл Шегелеков. – Одному не понравились условия труда, у другого фобия замкнутого пространства, у третьего давление поднялось. В шахте ведь своя атмосфера: тут сыро, темно, пыльно. Техника грохочет, взрывные работы к концу смены производим. В общем, остаются среди нас самые крепкие духом.

Провожают на смену Асыла Сетергалиевича, каждый раз желая ему благополучного возвращения домой, четверо его детей. Самой старшей, Алтынай, двенадцать лет, самому младшему, Исмаилу – пять лет. Так сложились жизненные обстоятельства, что мужчина воспитывает своих ребят один. Но он достойно держит марку семьи и считает себя счастливым человеком – ведь ему посчастливилось найти дело по душе.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива А. Шегелекова

Глубоковский район