Работа для каждого

В Восточном Казахстане продолжается реализация двухлетней программы «Дорожная карта занятости» на 2020-2021 годы.

Многие трудоустроенные в рамках программы жители региона уже участвуют в ремонте, реконструкции и строительстве различных объектов, благоустройстве населённых пунктов и получают заработную плату. Кстати, в результате реализации проектов появится возможность открыть постоянные рабочие места для специалистов разных сфер.

К примеру, в Риддере реализуется 34 проекта, 22 из них – по капитальному и текущему ремонту объектов социально-культурной сферы и 12 – по благоустройству города, объектов жилищно-коммунальной сферы, транспортной инфраструктуры. С начала реализации программы здесь создано 390 дополнительных рабочих мест, в том числе 14 постоянных, всего создано 30 таких мест. Через центр занятости населения трудоустроились 202 человека, в том числе молодёжь.

В Бородулихинском районе в этом году будет создано 196 рабочих мест. Здесь реализуют 22 проекта. По информации на

1 июля, уже завершено семь из них, работы ещё по семи проектам близятся к завершению. Два проекта по содержанию автомобильных дорог района находятся на стадии реализации, ожидаемый срок завершения – до 31 октября текущего года.

Также идёт ремонт в местных котельных. Проведены демонтажные и монтажные работы в котельных № 2, 3, 4, 6, 7. Реализуется проект по текущему ремонту сети водоснабжения в селе Пролетарка, так как некоторые её участки находятся в аварийном состоянии. В настоящее время работы ведутся, проложены трубопроводы водоснабжения протяжённостью 756 метров. Срок сдачи объекта – до 1 августа 2020 года.

Закончены работы по проекту «Текущий ремонт здания Государственного архива». На 90 процентов завершён текущий ремонт мини-футбольной площадки в селе Ивановка. По проекту «Текущий ремонт футбольного поля на стадионе села Бородулиха» уже проведено удаление верхнего слоя поля.

В Уланском районе в этом году реализуется 41 проект по ремонту, реконструкции и благоустройству. Восемь проектов реализованы, в их числе ремонт Пролетарской основной школы, основной школы имени Амангельды, основной школы имени Акжолова, основной школы Тройницкое. Также выполнено благоустройство дворов в посёлке Касыма Кайсенова, парка в селе Бозанбай и устройство футбольной и хоккейной площадок в селе Донское.

Три проекта в данный момент находятся на стадии завершения – капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ «Уланская центральная районная больница» и средний ремонт улицы К. Кайсенова протяжённостью два километра в селе Таврическое. В селе Уланское близится к завершению обустройство футбольной и хоккейной площадок.

Баян Аскар