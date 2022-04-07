Рабочие руки в цене

Свыше 30 предприятий Семея представили около 400 заявок для соискателей вакансий.

Деловая жизнь не стоит на месте. После снятия ограничительных мер и с наступлением тёплых дней работы в регионе прибавилось. Особенно для тех предприятий, которые занимаются оказанием коммунальных услуг, приводят в порядок городские улицы, устанавливают уличное освещение и ремонтируют дороги.

Как рассказала руководитель отдела кадров ТОО «Семей тазалык» Айзада Муратова, их предприятию требуются операторы, водители, грузчики. В первые же часы работы ярмарки вакансий к столику этой организации обратилось немало соискателей, желающих трудоустроиться.

В ТОО «Пожарная безопасность» требуются в основном электромонтажники, а также специалист по госзакупкам и офис-менеджер. Предприятие занимается установкой систем безопасности, поэтому работать здесь могут специалисты, имеющие соответствующее образование и опыт работы. Электромонтёры и электрики требуются в ТОО «МЭПС», специализирующееся на обслуживании электрических сетей. Как рассказала юрист предприятия Сабина Мукандалиева, им сейчас требуется шесть рабочих-электриков. Кроме того, нужны водители на ГАЗ-53 и манипулятор, а также один плотник.

– Проблема с кадрами по данной специальности стоит остро. Мы обратились в электротехнический колледж, хотели пригласить на работу нынешних выпускников, но всех парней забирают в армию, а выпускники прошлых лет уже трудоустроены. Нам нужны электрики с любым допуском. Потому что уже на базе самого предприятия мы регулярно проводим курсы повышения квалификации и повышаем уровень допуска своих сотрудников, – пояснила Сабина Мукандалиева.

Свыше десяти вакансий представило ГКП «Семей Водоканал». Также рабочие разных специальностей требуются в ТОО «Белый мишка» по выпуску мороженого, на «Восток-бройлер» и Прииртышскую бройлерную фабрику, на ТОО «Роза» и другие предприятия города.

– На первой после продолжительного перерыва ярмарке вакансий работодатели нашего города представили около 400 вакансий, из которых около 180 – для служащих и 220 – для рабочих. Кроме того, специалисты Центра предлагают горожанам поучаствовать в различных программах, направленных на временное и постоянное трудоустройство. Также мы предлагаем желающим пройти профессиональные обучающие курсы по рабочим специальностям с последующим трудоустройством в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Программы развития территории, – отметила директор Центра занятости населения Дарига Даирова.

Как рассказала специалист центра Гулмира Бактажарова, уже есть немало примеров, когда участие в государственных программах и Национальном проекте по развитию предпринимательства давало отличные результаты. Например, Николай Соловьев, окончив Технологический колледж города Алтая по профессии машинист бульдозера, работал на различных предприятиях своего города. Оставшись без работы в 2020 году, переехал в Семей. В 2021 году он обратился за консультацией в Центр занятости населения и был направлен на краткосрочные курсы обучения по профессии «электрогазосварщик». Сейчас Николай успешно работает по специальности в ТОО ПК «Цементный завод города Семей».

Найти постоянную работу часто помогает и временное трудоустройство на социальное рабочее место. Так, Баян Сегизбаева была направлена в качестве швеи в ТОО «Семспецснаб». Проявив себя грамотным специалистом, молодая женщина уже сейчас, когда программа ещё не завершилась, точно знает, что её на этом предприятии ждёт постоянная работа. А Сабыржан Акабаев, поработав в качестве социального работника в коррекционном центре «Жаркын болашак» и набравшись необходимого опыта, получил постоянную работу в одной из поликлиник Семея.

Екатерина Гуляева

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Семей