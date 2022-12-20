Рабочие моменты

Аким Аягозского района Сейлбек Искаков с рабочей поездкой посетил Баршатасский и Малкельдинский сельские округа района.

В рамках поездки глава района провёл очередную встречу с жителями сельских округов. Он ознакомился с ходом решения поднятых на предыдущей встрече вопросов, обсудил ход проводимых работ по социально-экономическому развитию.

Также на встрече с местным населением членам избирательной комиссии, проявившим активность в организации и проведении выборов, были вручены благодарственные письма от имени Главы государства, руководителя Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в Президенты РК К. К. Токаева Ерлана Кошанова и руководства области.

Сейлбек Искаков посетил больницу села Баршатас. Он осмотрел кабинеты, палаты, поговорил с пациентами стационара и медицинским персоналом. Также оценил качество текущего ремонта больницы.

Как проинформировал заведующий врачебной амбулаторией Марат Унербаев, на ремонт лечебного учреждения выделили 92 миллиона тенге. В больнице полностью обновлены сантехника и отопление. По просьбе жителей села часть стационарного отделения будет переоборудована в родильный дом. Для этого закупят необходимую мебель, медицинское оборудование. Сейчас ведутся подготовительные работы.

– В нашем медучреждении работают порядка 40 человек, из них четыре врача. Оказываем все необходимые медицинские услуги населению, – поделился Марат Унербаев. – Тем не менее, есть проблемы, которые надо решать. В частности, нам не хватает стоматолога и гинеколога.

Аким района также посетил Дом культуры, акимат села, ознакомился с работой детского сада. Затем принял участие в мероприятии по передаче ключей от новых жилых домов, построенных в рамках государственной программы, направленной на сокращение оттока сельских жителей и обеспечение жильём молодых специалистов.

В Малкельдинском сельском округе он посетил сельскую школу и ознакомился с итогами работы, проделанной в этом году.

Ерик Абитов

Аягозский район