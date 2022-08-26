Рабочие лошадки древнего Алтая

Пожалуй, ни одно значимое событие в Восточно-Казахстанской области не обходится без конноспортивных соревнований. Тема, связанная с верным другом человека – лошадью, так или иначе, постоянно находится в поле зрения общества.

Нынешнее лето выдалось относительно богатым на мероприятия в культурно-спортивной, социальной жизни региона. Достаточно упомянуть знаковые события в Тарбагатайском и Катон-Карагайском районах ВКО, посвящённые известным личностям из истории народа. Об этом подробно рассказывал на своих страницах «Рудный Алтай» в предыдущих номерах.

Всё, что связано с конём, до сих пор является предметом жгучего интереса со стороны представителей старшего, среднего, молодого и даже юного поколений. В некотором смысле подобная тематика способна сделать то, что не удалось бы никому и никогда. Так неожиданно и незаметно объединить людей, совместить их интересы, выявить вкусы и привязанности, совместить в одном прошлое, настоящее и будущее. Что на сегодня могло бы конкурировать в борьбе за внимание, умы и души детей и подростков, которые живут в полуреальных, виртуальных мирах в окружении продвинутых гаджетов или прочих достижений научно-технического прогресса?

Взрослым и детям

Впрочем, даже самые обычные игрушки часто имеют вполне определённый функционал, который заточен на развивающее обучение в разных направлениях. Можно в шутку и всерьёз ставить сакраментальный вопрос под несколько другим углом: скажи мне, какие у тебя есть игрушки, и я скажу тебе, кто ты! Между тем любые, самые занятные игры для детей и взрослых можно смело отставить в сторону, если перед их глазами окажется настоящий конь, являющийся украшением степей и гор.

Отвести взор от него не помогут современные смартфоны или автомобили, имеющие лишь прикладное значение. На них можно снимать невероятные кадры конных забегов и древних состязаний всадников. Тем временем для нынешних дорогих и навороченных автомобилей остаётся лишь одна миссия: быть главным призом для победителей.

Возможно, мораль такова, что технический прогресс по-прежнему никак не в состоянии вытеснить на обочину цивилизации лошадей, имеющих своё место под солнцем. В рыночный век хороший конь, как и прежде, играет роль важную и нужную, если подходить к такому делу с умом. И сегодня хотелось бы уделить толику внимания не племенным скакунам, срывающим овации восторженных зрителей и престижные дорогостоящие призы, а простым, как говорится, рабочим лошадкам.

Очевидно, что конный спорт – это зрелищный бизнес, хорошо развитый в странах Запада. На ипподромах делаются ставки, работает целая индустрия, нацеленная на яркие зрелища и прибыль. Её некоторые элементы вполне естественно приживаются и у нас, поскольку имеют похожие корни и свои особенности.

Польза и выгода

На протяжении многих лет подогревается интерес к лошадиной тематике бесконечными жаркими спорами по поводу приоритетов в одомашнивании этих животных. Это долгая и отдельная история, в которую вдаваться не время. По ходу скажем, в нынешнем году ведущие археологи Казахстана во главе с Зайноллой Самашевым рассказали о свежей уникальной находке по итогам новых раскопок в ВКО. Найдено металлическое стремя от седла, на котором имеется искусно выполненное изображение сцен охоты. В этом артефакте содержится масса информации, которую можно трактовать в самых разных аспектах. Древние люди охотились на зверя или птицу не без помощи лошадей, а рядом с ними были искусные мастера, способные оставить об этом яркий след в истории своими руками и ремеслом.

Сотни и тысячи лет спустя народно-хозяйственное значение теперь уже полностью одомашненного животного, на удивление, не теряет актуальности. Для многих сельских жителей коневодство становится в домашнем хозяйстве источником доходов для семьи. Только в одном Катон-Карагайском районе есть множество косяков лошадей, которых разводят для производства кумыса. На фоне пандемии возросла роль напитка древних номадов в оздоровлении больных, утолении жажды здоровых людей.

Этот напиток особенно востребован в летний туристический сезон, когда в заповедный край со всех уголков страны едут многочисленные гости, туристы, отдыхающий люд. Причём некоторые хозяйства реализуют кумыс не только в летнее время, но и зимой. Как это возможно?

Они либо делают консервацию продукции для продажи в зимние месяцы, либо планируют работу с поголовьем так, чтобы можно было продолжать доение лошадей круглый год. А продукция выставляется не только на сельских ярмарках в городах и районах Восточного Казахстана, но и в торговых центрах, фермерском магазине, на рынках областного центра.

Верховая езда

Для туристов на селе уготована ещё одна услуга, и она стремительно набирает популярность. Это верховая езда, одинаково привлекающая и детей, и взрослых. Во многих сёлах Катон-Карагайского района мальчик в седле часто воспринимается не просто как привычный, обязательный элемент местного пейзажа, а как малый предприниматель.

Он с приветливой улыбкой и радушием предложит своего коня каждому встречному для верховой прогулки, однако не надо думать, что это делается чисто из гостеприимства. Такая ненавязчивая услуга его и четвероногого друга в духе нашего времени должна быть непременно вознаграждена.

В Усть-Каменогорске с давних пор хорошо известно о несомненной пользе иппотерапии для особенных детей, на них оказывает целительное воздействие общение с конём, специально обученным для оказания подобных услуг. Не нужно забывать и о профилактическом воздействии езды на лошадях для людей любого возраста, когда все органы и чувства включаются в невидимую и необходимую работу. Своеобразная непрерывная гимнастика для множества групп мышц тела, не говоря уже о неповторимых эмоциях.

Конные маршруты пользуются спросом у туристов в заповедных уголках, где по определению нет возможности положиться на любые виды транспорта, кроме лошади. В социальных сетях одна из гостей из Алматы в красках и деталях рассказывает о туристическом походе на конях к подножию Белухи с казахстанской стороны. У местных жителей есть единственная причина для явного сочувствия восторженным гостям: трудно подобрать подходящие слова, чтобы адекватно описать увиденное.

В одном из мараловодческих хозяйств нам удалось сделать снимок рабочих коней, на которых ухаживают за благородными животными с ветвистыми коронами на гордо вскинутых головах. Они вовсе не похожи на тех, кого снимают в кино, показывают на телевизионных экранах, награждают кубками после скачек. Однако по горам и лесам кони мараловодов способны угнаться не только за маралами, но и за самим ветром. Это то, что не под силу скакунам из лучших конюшен мира. В степных районах иногда скот пасут даже на мотоциклах, а в условиях Алтая такой номер однозначно не пройдёт.

В любые времена и в любых компаниях бывают такие люди, которые везут на себе основной груз. Скромные и незаметные, но без них просто никак не обойтись! Их по-доброму, уважая и любя, называют рабочими лошадками.

В экспозициях музея на Берельских курганах из года в год пополняются разделы, посвящённые древним коням. Их убранство поражает великолепием, равноценным тому, с какой любовью давние предки относились к лошадям. Наделяли их крыльями, сказочными рогами, украшали золотом и драгоценными камнями, чтобы они преодолели время и пространство, что и произошло, в конечном счёте!

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора