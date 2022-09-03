Во втором квартале этого года в различных сферах экономики Восточно-Казахстанской области были заняты 371,3 тыс. человек.

В том числе по найму работали 285,3 тыс. человек. Это 76,8 процента от общего числа занятых в экономике. Число самостоятельно занятых составило 68,2 тыс. человек, или 19,3 процента от общего числа.

По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, численность не полностью занятых составила 0,4 тыс. человек. Это категория работников, которые отработали меньше часов из-за снижения объёмов работ, по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины.

Уровень безработицы остался неизменным – 4,8 процента. Численность лиц, которые были без работы, но не искали или не были готовы приступить к ней (потенциальная рабочая сила), составила 0,2 тыс. человек, – сообщают в Департаменте БНС АСПиР РК по ВКО.

Официально на 1 июля текущего года в органах занятости Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 9,2 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,3 процента от рабочей силы.

Ания Есмухамет