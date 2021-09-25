Пёстрая палитра ремёсел

В областном музее искусств продолжается областной фестиваль искусств «Дала дидары», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Восточноказахстанская земля славится своими мастерами, одарёнными людьми. Фестиваль искусств предоставляет им уникальную возможность концентрированно, оригинально, динамично представить самые разные таланты.

Все города и районы области, один за другим, должны представить в этом году в стенах музея работы своих художников и мастеров прикладного искусства.

В выставочных залах уже побывали коллекции из разных уголков Восточного Казахстана.

– В каждом районе имеются свои природные и культурные бренды. Их красоту и неповторимость в своих творческих работах умело отображают местные писатели, художники, музыканты, мастера прикладного творчества. Областной фестиваль «Дала дидары» даёт возможность восточноказахстанцам познакомиться с произведениями региональных мастеров, а также открыть новые имена в сфере искусства, – комментирует куратор выставки Лариса Мартынова.

В этот раз на суд усть-каменогорских любителей прекрасного представили свои лучшие произведения изобразительного и прикладного искусства мастера из Шемонаихинского, Бородулихинского и Бескарагайского районов.

Как пояснили организаторы, это девятое мероприятие, осуществляемое областным музеем искусств в рамках проекта «Дала дидары».

Кроме произведений живописи, графики и прикладного искусства была представлена большая концертная программа, подготовленная районами-участниками.

Приятно поразил высокий профессионализм буквально во всех представленных музыкальных жанрах. Творческие коллективы особое внимание уделили теме истории, обратившись к самым разным жанрам – хорошо известным, традиционным и современным.

Для каждого мастера участие в конкурсе было волнительным событием. Вот лишь несколько штрихов в фестивальном портрете.

Самый популярный жанр пейзажа представлен акварелями преподавателя Гуманитарно-технического колледжа Шемонаихи Ирины Журавлёвой, графическими листами бескарагайской художницы Асыл Мусабековой, а также живописными полотнами из Бородулихи от Николая Мекежанова и Николая Андрейченко.

Полотна этих художников воспевают красоту родной природы. Их картины реалистичны и вместе с тем сказочно воздушны. Чистые цвета, прозрачный воздух, лёгкость и свежесть. Они будто открывают перед зрителем окно, чтобы он вкусил свежесть зимнего воздуха, аромат прелой осенней листвы и услышал шум летнего прохладного леса…

Несомненным украшением выставки стали разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства. Из простых материалов – дерева, кожи, бересты, ниток и лоскутов – создаются настоящие произведения искусства.

Жанара Малекбаева из Бескарагайского района работает директором Дома творчества и увлекается изготовлением панно в древней технике лоскутного мозаичного шитья – курак – традиционной для казахского народа.

Но фантазии мастерицы нет предела. Ещё одно из её увлечений – изготовление кукол в национальных костюмах. Куклы в традиционных казахских, русских, украинских, латышских костюмах, а также нарядах других этносов, проживающих на территории дружного Казахстана. Каждый костюм – индивидуальный взгляд мастерицы. Образы, узоры и формы она придумывает сама и выполняет их из подручных материалов.

– В моей коллекции более ста кукол, большая часть из которых находится в частных коллекциях за рубежом, – рассказывает Жанара Малекбаева. – Панно в технике лоскутной мозаики в основном делаю к юбилейным датам, посвящённым казахским поэтам и мыслителям. Также мне очень близка тема сказок Бажова, произведений Абая.

Национальные костюмы, но только уже для людей, шьёт мастерица из Бородулихинского района Анар Джакитова.

– Мне всегда нравились традиционные казахские костюмы за неповторимый колорит и особое изящество. К тому же в них часто используется вышивка и сочетание разных по плотности и текстуре тканей, что позволяет разгуляться фантазии, – поделилась Анар.

Шемонаихинец Владимир Истягин – замечательный мастер по обработке дерева, делает изумительные по красоте и изяществу деревянные архитектуры. Сидеть сложа руки он не привык. Вот и на вернисаже Владимир решил раскрыть секреты своего ремесла, проведя мастер-класс для всех желающих.

Его землячка Валентина Короткова с помощью иголки и набора разноцветных нитей создаёт картины в технике художественной вышивки. Своё хобби она превратила в искусство. Некоторые её картины выглядят как тонкие графические рисунки, выполненные карандашом, другие – как живописные полотна в различных художественных стилях.

Программу фестиваля «Дала дидары» можно назвать ярким, эмоциональным, содержательным диалогом поколений, который не состоялся бы без бережного отношения к народной культуре.

– Выставка мастеров из Шемонаихи, Бескарагая и Бородулихи будет работать до 17 октября. За это время определят лучшие произведения для итоговой экспозиции, которая откроется 16 декабря, к юбилейной дате – тридцатилетию Независимости Республики Казахстан, – рассказали организаторы фестиваля.

Познакомиться с произведениями, представленными на выставке, можно в стенах областного музея искусств, а также на его Instagram-странице.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета