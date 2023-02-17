Пять попыток стать студентом

Подведены итоги январского ЕНТ. Для абитуриентов это была первая попытка из пяти возможных в этом году успешно сдать тестирование и набрать максимальное количество баллов для поступления в вуз.

Итоги Единого национального тестирования, которое проходило с 10 января по 10 февраля 2023 года, опубликованы на официальном сайте Национального центра тестирования РК. На участие в январском ЕНТ было подано около 125 тысяч заявлений. Приём заявок осуществлялся на сайте Национального центра тестирования МНВО РК с 20 декабря по 6 января.

Сообщается, что тестирование сдали около 123 тысяч человек, из них 274 абитуриента с особыми образовательными потребностями. По желанию ЕНТ можно сдавать на одном из трёх языков. В этот раз 77% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 23% – на русском, 91 школьник – на английском языке.

Средний балл составил 76, максимальный – 139 баллов. Такой результат показали пятеро тестируемых. Пороговый балл удалось набрать более 103 тысячам поступающих, это около 83% от общего количества участников. Но есть и те, кто не справился с экзаменом. К сожалению, 21 тысяча юношей и девушек, или 17%, не смогли преодолеть пороговый балл. У этих ребят в запасе есть ещё несколько попыток, и они обязательно будут участвовать в повторных тестированиях.

Так, в этом году абитуриент может пройти тестирование пять раз: для обучения на платной основе – в январе, марте и августе, а для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ (два раза) в мае-июне.

По информации, представленной на официальном сайте Национального центра тестирования РК, 19% ребят выбрали комбинацию предметов «Математика–Физика», 18% – «Биология–Химия», 10% – творческий экзамен. Новую комбинацию «Математика–Информатика», необходимую для поступления на IT-направления, предпочли 10% участников ЕНТ.

Напомним, с января 2023 года поступающие в группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика–Информатика». Ранее они сдавали комбинацию «Математика–Физика».

Как сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев, изменений в формате ЕНТ-2023 нет. Пять предметов, из них три обязательных и два профильных.

– Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Их число распределится следующим образом: по истории Казахстана – 20, грамотности чтения – 15, математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего 120 заданий. Максимальный балл – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут). Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями сохраняется дополнительное время в 40 минут, – проинформировал Руслан Емелбаев.

Организаторы особо отмечают, с каждым годом заметно сокращается количество нарушений правил ЕНТ и попыток пронести на экзамен смартфоны и шпаргалки. Тем не менее, за период январского тестирования 62 абитуриента были «пойманы с поличным», тем самым лишив себя возможности сдавать тестирование. Ещё 98 человек удалили из аудиторий в ходе тестирования за нарушение правил.

По утверждённым правилам, во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, питьевую воду и шоколад.

Для абитуриентов создаются необходимые условия не только во время тестирования, но и подготовки к нему. Так, по информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК, Национальный центр тестирования совместно с крупными образовательными центрами страны проводят для ребят бесплатные онлайн-уроки. Такая работа осуществляется уже третий год подряд.

– Кроме того, на сайте Национального центра тестирования и в одноимённых группах в социальных сетях есть полезная информация по спецификации дисциплин тестирования и план тестирования. В помощь абитуриентам – 100 дат по Истории Казахстана и Всемирной истории, список терминов по информатике, список произведений по казахской и русской литературе, – рассказала руководитель филиала в г. Усть-Каменогорске Национального центра тестирования Динара Мейргазина. – Также на сайте prob-ent.testcenter.kz можно пройти бесплатное пробное онлайн-тестирование.

Многим ребятам эта информация очень помогла. Несомненно, в процессе подготовки дополнительно использовались и другие источники, а ещё все участники январского ЕНТ очень волновались.

– К тестированию готовилась основательно. Признаюсь, на экзамене испытывала сильное волнение. Но всё прошло хорошо, и я довольна результатом. Набранных баллов мне должно хватить для поступления в вуз на выбранную мною специальность. Но я непременно приму участие в июньском ЕНТ, хочу побороться за возможность получить грант, – отметила ученица 11 класса КГУ «Гимназия № 38 имени Льва Гумилёва» акимата города Усть-Каменогорска Наталья Калошина.

Из года в год предстоящее испытание на Едином национальном тестировании заставляет изрядно понервничать выпускников и их родителей. Однако после него многие утверждают, что зря так переживали и боялись.

Насима Халелова