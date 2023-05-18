Пять новелл о важном

С 1 июля этого года в Казахстане начнёт действовать новый Социальный кодекс Республики Казахстан.

В областном центре состоялась конференция по обсуждению трансформации социально-трудовой сферы и норм нового Социального кодекса.

Большинство участников этой конференции не только сопричастны к разработке нового кодекса, но и намерены приступить к активной реализации его положений. По их мнению, кодекс станет основополагающим документом в системе социального обеспечения.

Как отметила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Альмира Мусинова, в своём Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные пути дальнейшего развития страны. В том числе, модернизацию социальной сферы и повышение благосостояния граждан, как главный приоритет государственной политики.

В текущем году в социальной сфере страны реализуется много изменений, – проинформировала Альмира Мусинова. – Сформировалась новая парадигма социальной политики. 20 апреля 2023 года Глава государства подписал «Социальный кодекс Республики Казахстан», который вводится в действие с

1 июля текущего года.

Она рассказала, что Социальный кодекс состоит из пяти новелл, 19 глав и 267 статей.

Первая новелла – это цифровая карта семьи (ЦКС), которая формируется на основе данных всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью её внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. ЦКС позволит выявить семьи (лица), находящиеся в трудной жизненной ситуации, уведомлять их о положенных выплатах, если такие требуются, через SMS-сообщения.

С начала года по региону для оказания десяти видов государственных услуг в социально-бытовой сфере направлено 3185 SMS-сообщений, – сообщила Альмира Мусинова. – Выплаты и пособия назначены 1476 получателям, из них 218 – проактивно.

Вторая новелла – новая парадигма господдержки. Социальный кодекс предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми (выплата по уходу за ребёнком до полутора лет, стартовый капитал для детей до 18 лет, статус награждённых матерей и другие виды поддержки).

Третья – трансфомация системы социального обслуживания, что позволит повысить доступность специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью (ЛСИ), особенно в сельской местности.

Четвёртая новелла – повышение уровня соцобеспечения занятых казахстанцев, пенсионные изменения и пятая – новые подходы к сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по трём направлениям.

Альмира Мусинова остановилась на нововведениях. Так, в новом кодексе предусмотрен статус «Награждённые матери». Его обладательницами станут женщины, родившие и воспитавшие шесть и более детей. Получение такого статуса даёт право на назначение государственного пособия.

Кроме того, в рамках реализации поручений Главы государства, с 1 января этого года гарантированный пакет, предоставляемый детям в возрасте от года до шести лет, из числа получателей АСП, переведён с натурального на монетизированный.

На сегодняшний день по области 10406 человек из малообеспеченных семей получают поддержку от государства в виде АСП, – отметила Альмира Мусинова. – 3029 детям дошкольного возраста ежемесячно дополнительно к АСП предоставляется выплата в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребёнка.

В ходе встречи обсудили вопросы поддержки детей с ментальными нарушениями. Как было отмечено, в регионе проживают 752 ребёнка с диагнозом «аутизм». За последние пять лет количество детей с расстройством

аутистического спектра заметно увеличилось.

Также на конференции представили информацию о мерах по пересмотру системы пенсионного обеспечения и социальных выплат, новым формам трудового законодательства, по социальному страхованию и другим направлениям.

Ерик Абитов, фото Тлеубек Шаяхмет