Вопрос - ответ

Пять минут – и готово!

21.10.2022
907

Как перевыпустить электронную цифровую подпись (ЭЦП)?

Тимур Габитов, Усть-Каменогорск

На egov.kz сообщается, что срок действия ЭЦП составляет один год со дня выпуска. Перевыпустить электронную цифровую подпись можно до истечения этого срока. Услуга доступна в онлайн-формате и займёт не больше пяти минут.

Сначала необходимо перейти на сайт pki.gov.kz и войти в «Личный кабинет». После нужно авторизоваться с помощью действующей ЭЦП, нажать на «Получить ЭЦП» и выбрать свой ключ для подписи, указав место его хранения, кликнуть «Сохранить».

Затем следует ознакомиться с пользовательским соглашением и указать свою электронную почту и населённый пункт. В этой же форме получатель указывает место для хранения новой ЭЦП.

Остаётся лишь нажать «Подать заявку», подписать действующей ЭЦП и обновить страницу, на которой отобразится статус «Выпущены регистрационные свидетельства по заявке», нажать «Загрузить сертификаты». На этом процесс получения новой электронной подписи завершён.

21.10.2022
907

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