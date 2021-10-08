Пять метров в год

Павлонию, или Адамово дерево, в качестве эксперимента высадят на улицах Семея. Это быстрорастущее дерево способно за год прибавить в росте до 5 метров. Об этом рассказал аким Семея Бакытжын Байахметов во время встречи с представителями средств массовой информации.

С предложением высадить на улицах Семея священное для японцев дерево к акиму города обратились предприниматели из Алматы. По их словам, они в предместьях южной столицы уже разбили плантации этого уникального дерева для того, чтобы применять его при озеленении городов и районов Казахстана. В южных областях павлония прекрасно прижилась и даёт неплохие результаты по росту. А вот для условий её жизни в резко континентальном климате Восточного Казахстана, где зимняя температура достигает минус 45°С, а летом жара превышает такой же показатель в плюсе, нужно провести серьёзную селекционную работу.

Именно этим сейчас и занимаются, пытаясь вывести новый сорт дерева, который бы прекрасно чувствовал себя и в северных областях Казахстана.

– Насколько я знаю, этот вид дерева имеет до 30 разновидностей и сортов. Оно отличается удивительными характеристиками: широколиственное, быстро растущее, поглощает огромное количество углекислого газа и вырабатывает столько же кислорода. Кроме того, оно ещё и цветёт очень красиво – белыми или сиреневыми цветами. Думаю, что в качестве эксперимента мы высадим в Семее 20-30 деревьев и посмотрим, как они приживутся. Представляете, при её темпах роста по 5 метров в год, если мы высадим в городе 50 тыс. саженцев павлонии, то очень скоро город превратится в лес, – предположил Бакытжан Байахметов.

Впрочем, если высадка павлонии – это пока только эксперимент, то программа по озеленению Семея разнообразными сортами деревьев и кустарников в ближайшие годы – это уже вполне реально.

По словам депутата городского маслихата Семея Натальи Перцевой, на 2021 год в Семее вообще не были заложены средства на высадку молодых деревьев. Однако эту ошибку уже исправили. Аким города распорядился высадить 3,5 тыс. саженцев деревьев во время осенней кампании. Еще 7,5 тыс. деревьев будут высажены в Семее в 2022 году.

– Озеленение города – вопрос жизненно важный. Не будет деревьев, Семей занесёт песком. Городу нужны новые парки, скверы, зелёные зоны. Однако работать над озеленением мы будем по-новому. Будем разрабатывать городскую программу в соответствии с идеями и планами ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Я успел заметить, что в нашем городе спилить дерево ничего не стоит. Нужно работать с этими нарушителями, привлекать их к ответственности, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

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