Восточноказахстанские борцы привезли с чемпионата мира пять медалей разного достоинства.

Мировое первенство среди ветеранов по дзюдо проходило в столице Португалии Лиссабоне. По информации областного Управления спорта, борцы ВКО показали отличный результат.

Так, первое место завоевали и стали чемпионами мира Тимур Уразов в весовой категории до 66 килограммов среди спортсменов, чей возраст не превышает 44 лет, и Бекзат Манасбаев в весе до 81 кг среди участников до 34 лет. Вторыми стали Алмас Атаев (до 81 кг до 44 лет) и Ильяс Измагилов (до 66 кг до 34 лет). Бронзовым призёром чемпионата стал Кайрат Мазкенов в весовой категории до 90 килограммов в возрасте до 34 лет.

В аэропорту областного центра тренера, президента Федерации жекпе-жек ВКО, директора ДЮСШ, депутата городского маслихата Тимура Уразова и руководителя отдела физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска мастера спорта международного класса по дзюдо Алмаса Атаева встретили коллеги, родственники и болельщики.

– Не думал, что когда-нибудь взойду на пьедестал мировой арены, а тем более стану чемпионом, – поделился Тимур Уразов. – Спасибо моему другу Алмасу Атаеву, он не сомневался в моих возможностях и, можно сказать, уговорил принять участие в чемпионате. Спасибо Управлению физической культуры и спорта ВКО в лице Досжана Уалханова, что поверили в нас и командировали на эти соревнования. Благодарен всем, кто искренне поддерживал, я чувствовал это, и поэтому стал первым! Посвящаю эту победу родителям и своей семье!

Ерик Абитов

Фото из открытых источников