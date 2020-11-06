В Бородулихинском районе с начала года выявлено 46 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

26 октября в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники отделения административной полиции Бородулихинского РОП на третьем километре трассы Бородулиха – Дмитриевка остановили мотоцикл безгосномера, от 41-летнего водителя исходил запах алкоголя. Освидетельствование на состояние опьянения показало положительный результат.

Ещё один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения зафиксирован 27 октября. 62-летний мужчина сел за руль трактора, будучи подшофе.

Отметим, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Материалы направлены в Бородулихинский районный суд для принятия решения.

По информации пресс-службы Департамента полиции, с начала 2020 года в Бородулихинском районе выявлено 46 водителей, которые садились за руль пьяные, и семь правонарушений за управление автомобилем лицами, лишёнными права управления транспортными средствами и находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Бородулихинский район