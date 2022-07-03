Путёвка в жизнь

Именно так можно назвать сертификат, дающий право на поступление в школу-пансионат IQanat High School of Burabay в курортной зоне «Боровое». Шанс получить блестящее образование и поступить в лучшие вузы страны или за рубежом выпал обычному ученику сельской средней школы в посёлке Усть-Таловка Шемонаихинского района Владиславу Соломонову.

Старшеклассник, приняв участие в Республиканском слёте школьников IQanat, показал отличные результаты, войдя в сотню лучших учеников сельских школ республики. Следующий учебный год Владислав Соломонов будет дистанционно учиться в IQanat High School of Burabay.

На днях в Нур-Султане состоялось грандиозное событие в сфере образования сельской молодежи. С 21 по 24 июня 750 ребят из 164 районов всех областей Казахстана приняли участие в Республиканском слёте школьников IQanat.

Фонд IQanat специально для поддержки сельских детей и молодёжи проводит самую масштабную в Казахстане предметную олимпиаду, победители которой станут учащимися IQanat High School of Burabay, получив шанс в течение трёх лет бесплатно учиться и, главное, подготовиться к поступлению в самые престижные вузы страны и мира.

Отметим, что в предварительных турах республиканской олимпиады участвовали порядка 36 тыс. сельских школьников, учащихся восьмых классов. На областной тур прошли 7 тыс. юных интеллектуалов, ну а в финальный тур вышли 750 ребят, ставших лучшими из лучших.

– Здесь нет проигравших, каждый из вас – уже победитель, который, преодолев массу барьеров, оказался сегодня в этом зале, – заявила на церемонии награждения победителей олимпиады исполнительный директор ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Камила Башарова. – Я поздравляю всех с успешным завершением слёта! Надеюсь, что мы помогли зажечь в ваших сердцах страсть к открытиям, любовь к знаниям, веру в то, что вы можете всё! Даже если только сто детей получат гранты, остальные 650 также будут охвачены нашими постолимпиадными образовательными программами, и мы подготовим вас к успешной сдаче ЕНТ.

Так, благотворительный фонд намерен продолжить подготовку ребят, принявших участие в областном туре олимпиады, но не вышедших в финал. Для них разработана специальная программа IQ O. Ребята, сумевшие успешно завершить курс и сдать соответствующий экзамен, перейдут на новый обучающий уровень – программу IQ R. Следующий шаг – программа IQ IP, успешное завершение которой – это реальный шанс получить грант на зачисление в школу-интернат IQanat High School of Burabay.

В Республиканском слёте школьников IQanat приняли участие восьмиклассники из сёл и посёлков Шемонаихинского района. В число 750 ребят, прошедших финальные этапы отбора, вошли Владислав Соломонов (п. Усть-Таловка), Алексей Шотт (с. Верх-Уба), Карина Кусаинова (с. Волчанка) и Евгения Боровикова (с. Убинка).

В финальном этапе масштабной олимпиады в число победителей были отобраны сто ребят, показавших лучшие результаты. В качестве награды они получили приглашение на обучение в IQanat High School of Burabay.

– По результатам республиканского тура Владислав Соломонов из Усть-Таловки вошёл в сотню победителей и получил сертификат, дающий право на поступление в школу-пансионат, – рассказал руководитель Шемонаихинского районного отдела образования Рустам Найманбаев.

По словам классного руководителя 8-го класса КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени И. М. Астафьева» в посёлке Усть-Таловка Александра Бекирова, Владислав Соломонов – юноша общительный и разносторонне развитый.

– Влад очень целеустремлённый, хорошо учится. Восьмой класс окончил только с одной четвёркой. В классе его ребята уважают. Да и есть за что: он никогда не откажет в помощи, со всеми дружит, активно участвует в жизни класса и школы, – рассказывает Александр Бекиров.

И. о. директора КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени И. М. Астафьева» Светлана Миронова знает Влада не только как руководитель школы, но и как учитель математики. По её словам, в этом предмете Владислав разбирается на отлично.

– В районной олимпиаде среди учащихся сельских школ участвовали 25 наших восьмиклассников. На областной уровень прошли только пять. На республиканский – Влад. Он успешно выдержал три отборочных тура, получив сертификат, дающий право принять участие в сдаче экзаменов на поступление в IQanat High School of Burabay, – пояснила Светлана Миронова.

По её словам, следующий учебный год Владислав Соломонов проведёт в родной школе, регулярно получая задания из IQanat High School of Burabay. Этот этап дистанционного обучения поможет выпускнику основной школы принять участие во вступительных экзаменах в будущем году. Если он получит хорошие баллы, его зачислят в школу на полный пансион. Кстати, двое учащихся поселковой школы Усть-Таловки, друзья Влада, окончив 9-й класс, успешно сдали экзамены и осенью будут учиться в Боровом.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район