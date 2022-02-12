Путёвка на большой помост

Гиревики из Бородулихинского района будут защищать честь региона на республиканских соревнованиях.

В спортивном модуле «Олимпиец» в Усть-Каменогорске завершился областной чемпионат по гиревому спорту. Эти соревнования стали отборными на чемпионат Республики Казахстан. В них приняли участие девять команд из районов и городов области, в том числе представители Бородулихинской районной детско-юношеской спортивной школы.

Атлеты под руководством тренера-преподавателя Юрия Клюшина в результате упорной борьбы, набрав в общем зачёте 139 очков, поднялись на третью ступень пьедестала.

По данным отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бородулихинского района, в личном зачёте почётные первые места заняли Иван Томилов в весовой категории до 43 кг, Анатолий Хорохордин (весовая категория до 48 кг), Антон Коробкин (весовая категория до 58 кг), Мадияр Максудбеков (весовая категория до 85 кг).

Призёром соревнований и обладателем серебряной медали стал Жангиспек Мерген в весовой категории до 48 кг, бронзовая медаль – у Евгения Путейчева в весовой категории до 63 кг. Чемпионы турнира М. Максудбеков и А. Коробкин в составе сборной ВКО примут участие в чемпионате Казахстана, который пройдёт в конце февраля в Актобе.

Марк Касымов

Фото предоставлено акиматом Бородулихинского района

Бородулихинский район