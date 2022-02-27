Путёвка на большой пьедестал

Восемь наград завоевали рукоборцы из Аягозского района на областном турнире.

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Восточно-Казахстанской области по армрестлингу среди молодёжи 2001–2003 года рождения, юношей и девушек 2004–2006 г. р. и подростков 2007 года рождения и моложе.

В турнире приняли участие более 300 школьников из всех городов и районов области. Восемь школьников из Аягозского района сумели подняться на пьедестал почёта, завоевав две золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград.

Это ребята, которые стали победителями районных соревнований и вошли в число сильнейших атлетов района. Как отметил инструктор по спорту Ж. Кыржыбаев, в последнее время в Аягозском районе этому виду спорта уделяется большое внимание.

– Тренеры находятся в тесном контакте с учителями физкультуры, проводят совместные занятия, – поделился он. – Мы надеемся, что в будущем наши ребята будут занимать призовые места на соревнованиях более высокого уровня.

Призёры и победители этого турнира, получившие лицензии, примут участие в чемпионате страны. Он пройдет с 15 по 19 марта в Алматинской области.

Ерик Абитов

Аягозский район