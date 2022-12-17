Путеводная звезда Кабдолды Кырыкбаева

Более 20 лет назад житель Курчумского района Кабдолда Кырыкбаев, выйдя на заслуженный отдых после долгих лет безупречной службы в местных органах государственной автомобильной инспекции, решил в духе нового времени заняться индивидуальным предпринимательством.

До сих пор энергичный и позитивный аксакал, несмотря на свои 67 лет, ведёт своё дело старательно и результативно.

– Когда распались совхозы, закрылись предприятия и организации, повсюду была безработица, часть сельских жителей растерялась, не зная, что делать, – говорит Кабдолда-аксакал. – У кого были силы и возможности, те быстро взялись за бизнес, начали становиться на ноги. Я прежде хорошо всё обдумал, взвесил и тоже пошёл на определённый риск. В то время для нас многие вещи были непонятными, пугающими. Дети ещё маленькие, их надо учить-растить, на одной пенсии, понятно, что далеко не уедешь. Всё это принимая в расчёт, в 1998 году создал крестьянское хозяйство под названием «Бесжулдыз». Первые три буквы в названии означают имена сыновей – Берика, Ерика и Сержана. К ним прибавил слово жулдыз (звезда), в душе загадав, чтобы она светила над нами ярко и высоко. С этого мы и начали свою деятельность.

Арбузы Курчума

Кабдолда посоветовался со своей супругой Тамарой Ашимханкызы и купил участок под названием Кокжыра в 12 км от села. Находящиеся там постройки оказались в целости, но земли было мало, и глава хозяйства начал расширять территорию, понемногу прикупая к уже имеющейся. На первых порах выращивал арбузы, готовую продукцию продавал в Усть-Каменогорске, соседних сёлах.

– Мы не знали, как выращивают арбузы, – говорит он. – В те годы из Алматы приехал Виктор Хон и возле села Топтерек начал их сажать. Четыре года я трудился вместе с Хоном, накопил за это время приличный опыт. Бахчи приносили урожай и стали оправдывать мои труды и пролитый пот. Теперь мы сажаем огурцы, помидоры, баклажаны, кукурузу и возим в Усть-Каменогорск, на оптовый рынок «Дина», где продаём урожай. Моё дело ездить, возить, а всё остальное на плечах супруги. В июне она отправляется туда, всё лето продаёт нашу продукцию, а домой возвращается только в начале сентября. Зато торговля при таком подходе приносит надёжный доход.

Кто думает, что Кырыкбаевы с самого начала стали получать прибыль, пожинать плоды своего труда, тот сильно ошибается. Прилагая много сил и средств, не считаясь со временем, предприниматели на себе испытали бесчисленные трудности, учились их преодолевать.

Много страдали аграрии от засушливой погоды, что в этих краях скорее правило, чем исключение. С другой стороны, сколько раз созревшие плоды вдруг за короткое время уничтожал град, от которого не бывает спасения, сводя на нет все труды земледельцев в течение сезона. Не раз заработанные с кровью и потом, до последнего тиына вложенные в дело финансы уносило словно ветром.

Всё же семейная чета не сдавалась, извлекали уроки из всех испытаний, выпавших на их долю, совершенствовали свои навыки и постоянно пополняли необходимые знания. Есть народная поговорка, что в основе спокойствия и терпения всегда находится чистое золото, кто следует этому правилу, тот непременно добьётся успеха. В конце концов, предприниматели достигли намеченных рубежей и стали извлекать определённую пользу и прибыль.

…и Лошади

Когда растениеводство стало приносить доход, предприниматели Кырыкбаевы основательно взялись за выращивание сельскохозяйственных животных. Сначала с помощью кредитных средств закупили 75 голов овец эдильбаевской породы, а затем постепенно поменяли ориентацию на племенных животных под названием байыс, известных своими отменными качествами. Кроме того, закупили крупный рогатый скот, а теперь шаг за шагом стараются увеличивать имеющееся поголовье. Прошло немного времени – и в хозяйстве появились также лошади, без которых трудно представить наших земляков. Естественно, есть возможность доить кобылиц и готовить полезный степной напиток кумыс.

– Если не будет человека, который досконально знает, как ухаживать за овцами, то оказывается, что выращивать их не так легко, как может представляться со стороны, – говорит Кабдолда-аксакал. – Вдобавок ко всему, мы не смогли найти надёжного чабана, потому с овцами изрядно помучились. В результате решили, пусть нам прибыль приносят другие виды животных, и продали этих овец. Что интересно, есть люди, которых привлекает такая порода, поэтому покупатель из Шемонаихинского района, узнав о продаже, приехал на КамАЗе с прицепом и увёз оставшиеся 150 голов породы байыс, даже не торгуясь, сполна заплатив установленную нами цену.

Поставив на надёжные рельсы основные виды деятельности, Кырыкбаевы не стали себя ограничивать прежними рамками, взялись за другие сферы бизнеса. В районном центре – селе Курчум они открыли магазин и решили также попробовать силы в коммерции, торговле.

Не будет преувеличением, если скажем, что магазин «Карабура», открытый Тамарой Ашимханкызы, работает беспрерывно и стабильно в этом микрорайоне с 2007 года. В нём есть все виды необходимых продовольственных товаров, овощная продукция. На постоянной основе предлагаются для земляков кумыс и саумал, являющиеся для больного лекарством, а для здорового человека – источником энергии, бодрости, дополнительных калорий.

Несмотря на солидный возраст, глава хозяйства сам до сих пор обеспечивает поставку продовольственных товаров из Усть-Каменогорска. На сегодняшний день его задачи намного облегчены, поскольку фирмы-поставщики, заинтересованные в сотрудничестве и реализации своих товаров, берут на себя сложности по доставке грузов до района, где распределяют по магазинам.

Опора на семью

Сельские дети, которые воспитывались в трудовой семье, с малых лет прекрасно знают истинную цену каждому заработанному родителями тенге. Потому нет ничего удивительного, что они растут целеустремлёнными и привыкли во всём помогать своим родителям. У семейной четы Кабдолды-аксакала и Тамары Ашимханкызы старший сын Берик пошёл по стопам своего отца (по его основной профессии до выхода на пенсию), потому много лет прослужил в рядах органов полиции. После выхода на заслуженный отдых он работал руководителем в охранной структуре одной из городских компаний в Усть-Каменогорске, а теперь трудится вахтовым методом в той же самой организации. В семье Берика воспитываются трое детей.

Второй сын, Ерик работает в противопожарной службе села Курчум, воспитывает пятерых детей.

Самый младший сын Кабдолды-аксакала Сержан тоже работает и живёт в областном центре, у него трое детей.

Где бы не находился, какое бы ни было время суток, Кабдолда Рахметкалиулы всегда готов дать дельный совет, показать верное направление тем, кому это необходимо. Со своей стороны он по праву гордится и дорожит своей семьёй, детьми, внуками, в которых заключается смысл и подлинное счастье, наверное, каждого человека. Вместе со своей супругой Тамарой Ашимханкызы они преодолели и покорили не одну высоту на своём жизненном и насыщенном трудовом пути. Однако у них есть и другие далекоидущие планы и идеи, которые нужно претворять в жизнь и деятельность.

И у нас нет сомнений, что все начинания этой семьи непременно осуществятся, пока у них есть большая созидательная энергия. Она направлена на то, чтобы по мере сил и возможностей способствовать возрождению родного района, приносить пользу обществу и стране.

Хасен Закария,

перевод Таира Сапаргалиева

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Курчумский район