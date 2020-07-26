На малой родине Абая Кунанбайулы, в Абайском районе, помнят и чтят заслуги великого земляка.

В рамках празднования 90-летия района в 2018 году здесь установили памятник просветителю и философу.

Идея воссоздать образ Абая принадлежит молодому скульптору Нурболу Калиеву. Над композицией автор трудился полгода.

Перед нами бронзовая восьмиметровая фигура акына. В его правой руке тайник мудрости и знаний – книга, а левую руку он держит на уровне сердца, словно хочет показать, что с помощью знаний и усердия можно добиться результата. Взгляд философа устремлен вдаль, он, как путеводная звезда, указывает народу путь в светлое будущее через образование и труд.

– На первый взгляд работа кажется несложной, – сказал на открытии памятника Нурбол Калиев. – Глубока сама тема и идея. Абай – яркая и уникальная личность. Я хотел показать, что труд и знания могут привести к высотам.

Об этих истинах говорил казахский поэт и писатель: «Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься, может только глупец». Не пустое веселье, а полезный и разумный труд исцелит душу, «Труд – отрада, лень – жестокий бич». Духовное наследие мыслителя по сей день служит ориентиром для подрастающего

поколения.

Александра Исаева

Абайский район