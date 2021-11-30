Вести из районов

Путешествие в музей 

30.11.2021
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В преддверии Дня Первого Президента РК бойцы танковой воинской части Аягозского гарнизона посетили историко-краеведческий музей Аягозского района. 

По информации пресс-службы Аягозского гарнизона, на экскурсии солдаты ознакомились с различными экспонатами музея. Им показали материалы по палеонтологии, археологии, быту и этнографии, коллекции предметов рукодельного искусства и ювелирных изделий, редких книг, а также исторические документы, фотоматериалы и другие ценные экспонаты. 

По словам офицеров, защитники Отечества получили много полезной и интересной информации, за что поблагодарили сотрудников музея. 

– Сегодня мы познакомились с историей региона, где несём службу, – отметил рядовой Ерлан Габдуллин. – Увидели экспонаты, рассказывающие об истории этих мест. Эта экскурсия произвела большое впечатление на меня и моих друзей. Теперь я хочу пойти в библиотеку воинской части, чтобы поглубже изучить материалы об Аягозском районе. 

Ерик Абитов 

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона 

Аягозский район 

30.11.2021
404

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