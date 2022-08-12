Путешествие в мир Ауэзова

В канун 125-летия со дня рождения писателя на турецкий язык был переведён роман-эссе «Менің Ауезовім» учёного-филолога Зейноллы Кабдолова.

Как сообщает Служба центральных коммуникаций при Президенте РК, в расширении границ пропаганды наследия Мухтара Ауэзова приняла участие Международная организация ТЮРКСОЙ.

В презентации издания участвовали поэты, писатели, учёные, деятели культуры и общественники.

– Перевод фундаментального труда об Ауэзове – большая находка для братского турецкого народа. Теперь я уверен, что через эту книгу сообщество турецкого языка, в том числе молодое поколение, сможет свободно путешествовать по миру Ауэзова, – рассказал министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев. – Стоит отметить, что Министерство культуры и спорта до конца года выпустит пятитомное собрание сочинений Мухтара Ауэзова.

Также министр выразил благодарность творческо-редакционному коллективу, принявшему участие в переводе книги, поэтессе Асем Жумагазиной и генеральному секретарю Международной организации ТЮРКСОЙ Султану Раеву.

Ранее по государственному заказу был издан 50-томный академический сборник М. Ауэзова.

Ания Есмухамет