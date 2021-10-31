Путешествие в глубину веков

Окунуться в истоки казахского народного творчества смогли посетители областного музея искусств. В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан здесь прошло мероприятие «Жыр Дастан».

Казахская традиционная музыкальная культура, пройдя несколько историко-культурных этапов в своём развитии, и сегодня сохраняет способность выражения духовной связи между поколениями.

Организаторы мероприятия отмечают, что фольклор казахского народа, который сохранился до наших дней, необычайно многообразен, включает в себя свыше сорока жанровых разновидностей. Носителями казахской музыкальной традиции в прежние времена являлись жыршы и акыны, которые становились настоящими летописцами своего времени и хранителями исторической памяти народа. Сказания, мелодии не записывались, а сохранялись и передавались в устной форме в народных легендах, в пересказах и перепевах от одних жырау другим.

Шедевры устного народного творчества и литературные памятники Казахстана в полной мере были представлены участниками мероприятия «Жыр Дастан». Возврат к истокам помог гостям творческой встречи ощутить мудрость и непоколебимую силу духа предков.

Своё поэтическое мастерство показали бессменные участники всех творческих встреч, проходящих в музее искусств: студенты колледжей и вузов, а также молодые артисты театра «Шабыт», организованного при Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова.

Гостями мероприятия стали учащиеся ВК гуманитарного колледжа, школьники и все желающие. Зрители смогли окунуться в мир казахской народной музыки и песен, насладиться игрой на народных музыкальных инструментах – жетиген, кобыз, домбра – в исполнении студентов музыкального училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

Многие из гостей впервые услышали эпический дастан (литературная обработка героических мифов, легенд и сказочных сюжетов), прозвучавший в исполнении сотрудника музея Есенбола Нахдубая.

Студент ВКУ им. С. Аманжолова Бадел Кұнболдын познакомил зрителей с историей и звучанием терме – назиданием в музыкально-поэтической форме.

– Терме интересно тем, что всегда затрагивало очень важные вопросы, – говорит молодой человек. – В терме излагались такие вечные проблемы, как жизнь и смерть, молодость и старость, добро и зло.

Порадовал виртуозной игрой на домбре режиссёр областного молодёжного театра «Шабыт» Абай Хасенов.

– Безусловно, казахский фольклор – ценное наследие, кладезь народной мудрости. Мы, молодые граждане Казахстана, гордимся, что у народа нашей страны уникальная культура, но самое важное, что мы знаем свои корни и помним великих людей, внёсших неоценимый вклад в духовное развитие нашего государства, – отметили участники мероприятия.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО музея искусств