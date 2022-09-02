Путешествие на машине времени

В преддверии празднования Дня Конституции РК и Дня города в Усть-Каменогорске прошло несколько масштабных мероприятий. Пожалуй, самым необычным из них стал ретро-фестиваль «Машина времени, или Страницы истории города».

Погружение в прошлое для горожан началось с выставки ретро-автомобилей и раритетных мотоциклов. Большинство из представленного было в диковинку тем, кому меньше тридцати-сорока лет. Так, один из подростков очень удивился, когда заглянул в милицейскую «Волгу» и не обнаружил коробку передач в привычном для автомобилей месте. Его отец объяснил, что эта машина с автоматической коробкой передач, которая расположена на руле.

Все автомобили на выставке находятся в отличном техническом состоянии. В них всё идеально – от салона до последней детали мотора. По словам реставратора с пятнадцатилетним стажем Александра Михайлова, реконструкция старых автомобилей – это довольно затратное хобби, при этом сами машины могут обходиться в копейки или ничего не стоить, если они найдены на свалках металлолома.

– Во-первых, это трудоёмкая работа – многие запчасти бывают утрачены, и их приходится восстанавливать. К примеру, для «Буратино» уже давно не выпускают никаких комплектующих и запасных частей. В принципе, этот автомобиль вообще изготовлен вручную, – рассказывает реставратор.

«Москвич-400-421», прозванный в простонародье «Буратино», появился в СССР в послевоенные годы. На тот момент в стране были проблемы с металлом, но нужно было перевозить медикаменты, продукты, доставлять почту. Поэтому по указу Сталина машины стали производить из дерева. Конечно, деревянными были только борта и двери «Москвича», каркас крыши обтянут дерматином, всё остальное – такое же, как у обычных в то время авто.

Ещё один необычный экземпляр выставки – чёрный «ГАЗ М-1», производство которого пришлось на 1936-1942 годы. В народе его прозвали «Чёрный воронок». Появление такого экземпляра возле дома не сулило ничего хорошего – на этих машинах увозили арестантов НКВД. Большинству гостей фестиваля такие подробности судьбы автомобиля вряд ли были известны, и они с удовольствием фотографировались на фоне этого и других ретро-экспонатов. Среди них был даже прототип первого велосипеда «Пенни-Фартинг», изготовленный реставраторами.

Наряду с выставкой на площадке перед Домом дружбы проходил праздничный концерт. Танцевальные коллективы и артисты города создали для устькаменогорцев атмосферу прошлых десятилетий, исполнив танцы «Стиляги» и «Чайхана», песни Шамши Калдаякова, групп «Дос-Мұқасан» и «Браво», любимой всеми песни группы «Мираж» «Музыка нас связала».

С большой ответственностью подошли горожане к выбору нарядов, ведь организаторы заранее объявили конкурс на лучший костюм в стиле 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и нулевых. Среди участников костюмированного вечера все обращали внимание на икону стиля – Одри Хепбёрн, элегантную даму в шляпе, хохотушек в платьях в горошек и девушек в косухах, кислотного цвета юбках и лосинах, приправленных полосатыми гетрами из ярких 80-х годов. Молодые люди тоже не остались в стороне, примерив на себя образы беззаботных студентов в простых белых рубашках и гангстеров из «Острых козырьков». Все, кто в этот вечер был одет в ретро-костюм, с удовольствием позировали фотографам, делали селфи с горожанами и принимали участие в конкурсах.

Самым зажигательным, конечно же, стало танцевальное соревнование, в котором участников разделили на пары, для них включали мелодии из разных эпох. На площадке перед сценой собралось больше двадцати пар, которые весело танцевали под рок-н-рольные, джазовые и другие ретро-композиции, завершили состязание ритмичной ламбадой.

– Мне очень понравился ретро-фестиваль. Сегодня здесь такая тёплая, праздничная атмосфера, всё по-домашнему. Мы с дочкой выиграли сертификат на участие в трансформационной игре «Инь-Янь» и обязательно на неё сходим, – поделилась впечатлениями призёр танцевального конкурса Светлана Гойман.

Её дочь Анна отметила, что рада появлению подобных тематических вечеринок в городе, потому что людям это всегда нравилось. Сама же девушка, студентка факультета режиссуры ВК училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, пришла на вечер в платье в стиле 60-х годов прошлого века.

После небольшого музыкального отступления организаторы объявили начало конкурса костюмов, для этого все желающие должны были устроить небольшое дефиле – пройтись по площадке, демонстрируя свой образ жюри и зрителям. Лучшим был признан образ легендарной актрисы Одри Хепбёрн.

В целом, горожане всех возрастов остались довольны праздником и выражали свою благодарность организаторам и спонсорам мероприятия за отличное настроение и множество различных подарков.

– Думаю, сегодняшний вечер прошёл прекрасно, это было как глоток свежего воздуха после всех коронавирусных ограничений последних двух лет. Организаторы подарили море положительных эмоций. Уверена, все хорошо провели сегодня время. Я и сама пришла сюда, невзирая на возраст, – говорит одна из участниц дефиле – пенсионерка Кайнижамал Шаймуратова.

Кайнижамал Шаймуратова проработала всю свою жизнь учителем казахского языка и литературы в сельской школе, а сейчас занимается воспитанием внуков. Она представила членам жюри образ жён казахской интеллигенции 50-60 годов и выиграла приз – сертификат на трансформационную игру.

Помимо концерта, конкурсов и пробега ретро-автомобилей для горожан организовали выставку-продажу коллекционных книг, монет и антиквариата, которую по достоинству оценили местные нумизматы и антиквары.

Праздничный вечер продолжился зажигательной дискотекой.

Аяужан Утеулинова

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