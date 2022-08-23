Путь справедливости

Почти год в Восточно-Казахстанской области действует областной филиал Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы». За десять месяцев работы по его представлениям возбуждено около 30 административных дел на сумму более пяти млн тенге.

В целях поддержки второй платформы «Әділдік» предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2020 году было учреждено республиканское общественное объединение (РОО) «Әділдік жолы». В сентябре 2021 года в каждом регионе страны были созданы его филиалы. Общественное объединение независимо, не участвует ни в каких государственных социальных заказах, финансируется из частного источника Общественного фонда «Altyn qyran foundation».

Права и интересы граждан

Как рассказал руководитель ВКО филиала РОО «Әділдік жолы» Адиль Пшенов, их основными задачами являются реализация антикоррупционной политики Президента РК, повышение эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, продвижение идеологии добропорядочности, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Так, в декабре 2020 года был подписан меморандум между Агентством РК по противодействию коррупции и РОО «Әділдік жолы».

В рамках реализации этих задач филиал РОО занимается проведением мониторинга государственных закупок, принимает и работает по обращениям и жалобам жителей ВКО, участвует в качестве наблюдателей в проведении ЕНТ и Единого квалификационного тестирования педагогов. На сегодняшний день, за десять месяцев работы, по его представлениям было возбуждено около 30 административных дел на сумму более пяти млн тенге.

– Все эти нарушения выявлены как со стороны государственных учреждений и ответственных лиц, так и со стороны частных организаций, – пояснил Адиль Пшенов. – РОО тесно сотрудничает со всеми государственными органами, имеющими право проводить плановые и неплановые проверки в разных сферах. Также мы сотрудничаем с административными органами во благо общества и с целью восстановления справедливости при решении социальных проблем, в полной мере соблюдая права и интересы восточноказахстанцев.

РОО действует на основании Устава и действующего антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, где предусмотрено участие граждан и общественных объединений в противодействии коррупции. Деятельность осуществляется на основе принципов взаимодействия государства и гражданского общества.

Атмосфера нулевой терпимости

С 15 августа 2022 года на территории Республики Казахстан стартовала Акция «Әділдікті талап ет!». Основная её цель – формирование в обществе атмосферы нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции и массовое вовлечение в этот процесс граждан страны с поэтапным охватом самых актуальных тем, волнующих общество.

На первом этапе планируется акцентировать внимание на проблемах автодорожной отрасли, с выявлением коррупционных рисков при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

– В связи с этим филиал РОО по ВКО просит всех граждан, кому небезразлично будущее страны, активно принять участие в этой акции и внести свой вклад в будущее страны и строительство Нового Казахстана, – сообщил руководитель филиала. – При наличии фактов коррупционных правонарушений или незаконных действий, бездействий сотрудников правоохранительных и иных органов, жители ВКО могут обратиться к нам.

Организация призвана объективно оценивать общественные процессы с точки зрения права. Исходя из этих оценок, вырабатывать конструктивные предложения по решению социальных проблем, в полной мере соблюдая права и законные интересы граждан.

По словам Адиля Пшенова, общество, прежде всего, должно оказывать влияние на такие серьёзные процессы, как противодействие коррупции с акцентом на проблемы граждан в районах и аулах. Широкое вовлечение общественности в антикоррупционную деятельность является основным приоритетом политики страны. Внедрение принципов честности в обществе, формирование модели антикоррупционного поведения через добропорядочность могут быть достигнуты только при тесном взаимодействии с гражданским обществом.

Продвигать идеологию добропорядочности общественное объединение «Әділдік жолы» намерено в союзе с главными борцами с коррупцией – Агентством РК по противодействию коррупции.

Бесплатная юридическая помощь

Еженедельно в рамках комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности РОО «Әділдік жолы» совместно с органами внутренней политики проводятся встречи с жителями отдалённых районов. На них рассматриваются темы предупреждения коррупционных проявлений в обществе, а также острые социальные проблемы населённых пунктов.

Областным филиалом РОО «Әділдік жолы» недавно решена многолетняя проблема жителей села Прапорщиково Глубоковского района. В филиал обратились сельчане, проживающие по улице Космонавтов. В течение семи лет они не могли добиться восстановления напряжения электроэнергии на своих участках. После тщательных разбирательств вопрос решился в их пользу. К административной ответственности привлечено АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» по статье 300 КоАП РК.

Как сообщили представители филиала РОО, казахстанцы теперь имеют возможность получать бесплатную юридическую помощь посредством мобильного приложения LawCenter. Оно было запущено общественным объединением «Әділдік жолы» совместно с республиканской коллегией юридических консультантов.

Особенно это актуально для социально уязвимой категории граждан и жителей сельской местности, которые теперь смогут получить бесплатную комплексную юридическую помощь, не выходя из дома.

Этот проект реализуется в рамках Послания Президента РК народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», где обозначено, что общественные организации являются важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны.

Ерик Абитов