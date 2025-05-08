Путь солдата от Кызылтаса до Кёнигсберга

Курмат Рахимов, ветеран войны из Восточного Казахстана, стал живым символом мужества, стойкости и любви к родной земле. Его 100-летие ознаменовалось особенным событием – в областном центре появился мурал с портретом ветерана. Сам аксакал лично присутствовал на открытии арт-объекта.



СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ



Несмотря на преклонный возраст, Курмат Рахимович сохраняет активность: общается с молодёжью, посещает праздничные мероприятия. Но воспоминания о военных годах по-прежнему вызывают у него боль и тревогу.



На фронт он попал в 18 лет – в 1942 году, будучи студентом педтехникума. До этого жил в ауле Кызылтас, окончил Курчумскую среднюю школу, работал в шахте рудника «Ленинск». В августе 1942 года его призвали в армию, а в конце 1943 года направили на обучение в Кунцево, после чего он служил во внутренних войсках НКВД. Там он окончил курсы сержантов и дополнительно обучался взаимодействию с женскими батальонами, которые должны были сменить мужчин на охране стратегических объектов.



В 1944 году Курмат Рахимов участвовал в операции «Багратион».



С боями его часть прошла Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию и достигла Кёнигсберга, преодолев более полутора тысяч километров.



Особенно запомнились ветерану бои за литовский город Шяуляй, который пришлось отбивать у противника дважды. В Клайпеде Курмату Рахимову с бойцами пришлось штурмовать мощно укреплённый город, где противник затопил подступы к позициям. Советские солдаты в прямом смысле оказались под огнём, не имея возможности укрыться. Много бойцов тогда погибло, раненые тонули в воде…



В Литве действовали националистические отряды, сражавшиеся на стороне фашистов. Одно из таких столкновений Курмат Рахимов пережил, когда его группу отправили в разведку в деревню Гертаколь. В результате операции бойцам удалось захватить в плен руководителя штаба литовского батальона. После этого их атаковала группа из 30 человек, и в завязавшемся бою Курмат Рахимов принял командование, успешно отбив нападение. За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу».



Позже Курмат Рахимович участвовал в штурме Кёнигсберга, где советские солдаты зачищали город от врага. Лишь 7 мая, находясь в Инстербурге, Рахимов узнал от лётчиков, что война закончилась.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ



После Победы Курмат Рахимов окончил военное училище в Каменец-Подольске, затем служил в пограничных войсках, охраняя границы с Ираном, Китаем и Японией. В 1965 году он уволился в запас и перебрался в Усть-Каменогорск, где продолжил службу в органах внутренних дел, став заместителем начальника областного УВД.



Ветеран удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и других почётных наград.



ВЕТЕРАН И НАСТАВНИК



Сегодня Курмат Рахимович остаётся уважаемой личностью. Сотрудники Департамента полиции ВКО взяли шефство над ветераном, регулярно навещают его и приглашают на мероприятия. А он охотно делится жизненным опытом с молодёжью.



Как отметил полковник полиции Серик Манапов, секрет долголетия Курмата Рахимова – в его жизнелюбии, оптимизме и стремлении передавать знания будущим поколениям.



Недавно полицейские ВКО помогли ветерану осуществить давнюю мечту – съездить на малую родину в Курчумский район и побывать на новом мосту через Бухтарминское водохранилище. Эту крупнейшую в Казахстане переправу Курмат Рахимов хотел увидеть своими глазами. Его встретили местные жители и сотрудники полиции с шашу и народными песнями. Для ветерана этот визит стал особенно значимым.



Он также посетил кадетский класс «Жас сақшы», названный в его честь. Обратившись к ученикам, Рахимов призвал их быть достойными гражданами и честно служить Родине.



В память о встрече он вручил им значки с надписью «Курмат Рахимов – жас сақшы».

В честь столетия ветерана в микрорайоне КШТ Усть-Каменогорска появился мурал с его изображением. Портрет Курмата Рахимова украсил фасад одного из зданий и стал символом памяти, уважения и благодарности за его подвиг. На открытии мурала присутствовал и сам ветеран – как всегда, бодрый, энергичный, с огоньком в глазах.

Дмитрий Чжан

Фото «Рудный Алтай», из личного архива Курмата Рахимова

