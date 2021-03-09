Вести из районов

Путь открыт

09.03.2021
19

В Зайсанском районе восстановлено транспортное сообщение между сёлами после обильных осадков и снежных заносов. 

Тем не менее, в районном центре и сельских округах продолжаются работы по очистке дорог и улиц от снега. 

По району в работе по очистке улиц города и сельских округов от снега было задействовано более 20 единиц техники и более 70 единиц рабочей силы.  

По данным акимата района, с 25 февраля из-за обильных осадков движение транспорта было затруднено, местами практически парализовано. В настоящее время сообщение между населёнными пунктами полностью восстановлено. Непрерывно работают четыре КамАза, два автогрейдера, пять погрузчиков, три трактора и другая необходимая техника. 

– Мы оперативно реагируем на поступающие от населения сигналы по этой проблеме, отправляем туда людей и технику, – сообщили представители районного акимата. 

Марк Касымов 

Фото из открытых источников

Зайсанский район 

09.03.2021
19

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