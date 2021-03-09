Путь открыт

В Зайсанском районе восстановлено транспортное сообщение между сёлами после обильных осадков и снежных заносов.

Тем не менее, в районном центре и сельских округах продолжаются работы по очистке дорог и улиц от снега.

По району в работе по очистке улиц города и сельских округов от снега было задействовано более 20 единиц техники и более 70 единиц рабочей силы.

По данным акимата района, с 25 февраля из-за обильных осадков движение транспорта было затруднено, местами практически парализовано. В настоящее время сообщение между населёнными пунктами полностью восстановлено. Непрерывно работают четыре КамАза, два автогрейдера, пять погрузчиков, три трактора и другая необходимая техника.

– Мы оперативно реагируем на поступающие от населения сигналы по этой проблеме, отправляем туда людей и технику, – сообщили представители районного акимата.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Зайсанский район