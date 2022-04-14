Путь от зерна до будущей муки

В завершающей стадии находится подготовка к весенне-полевым работам в Восточно-Казахстанской области. Если не подведут погодные условия, во второй декаде аграрии выведут на поля сельхозтехнику.

К примеру, в южной части Шемонаихинского района, который входит в число основных житниц региона, скоро начнётся закрытие влаги. Согласно природному календарю будут действовать труженики и других районов области.

Острота проблемы

Актуальной темой дня, связанной с сектором АПК и посевной кампанией, на сегодня являются цены на хлеб, муку, меры по противодействию ажиотажному спросу. Это необходимо, чтобы не создавать искусственный дефицит на товары первой необходимости, какими в регионе и республике в целом являются хлеб и хлебобулочные изделия. Вполне объяснимо, что на уровне Минсельхоза РК очень оперативно отреагировали на давление внешних рынков и на первом этапе снимают массу вопросов, возникающих у населения. Предельно ясно и чётко сказано, что поводов для паники в Казахстане нет, ситуация на рынке зерна и муки не является критичной. Есть интересы зерновиков и мукомолов, между которыми должен быть определённый баланс. Иначе это может сказаться на населении, которое является покупателем готового хлеба, муки, а сельское хозяйство – потребителем зерна и зернофуража для скота, семян для проведения весеннего сева различных культур.

Весенний день год кормит. На уровне регионов, где сеют и выращивают хлеб, весна – не время для дискуссий. Аграриям жизненно важно вовремя и качественно отсеяться, заложить основу для будущего урожая. В условиях роста цен на всё вокруг окупить осенью свои затраты и получить доход. Потому заботы хлеборобов первичны по своей сути, отсюда надо исходить. На них, в самом деле, земля и держится. А разговор о ценах на зерно и муку на страницах газеты у нас только начинает своё развитие с неминуемым продолжением в последующем на местных материалах.

Структура пашни

По информации Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, площади обрабатываемых земель в нынешнем году увеличиваются.

– Согласно прогнозу, в 2022 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 1393,3 тыс. га, что на 14,6 тыс. га больше уровня прошлого года, – сообщили нам специалисты профильного ведомства. – В минувшем сезоне посевная площадь насчитывала 1378,7 тыс. га.

С каждым годом пашня постепенно прирастает, что говорит в пользу определённой привлекательности сектора АПК в регионе для обеспечения населения продуктами питания.

Исходя из многих объективных факторов, а также с учётом конъюнктуры рынка, постоянно совершенствуется структура посевных площадей. В обязательном порядке берётся во внимание ряд специфических условий, потенциально сильные и уязвимые стороны агросектора.

Более половины земельного клина будут занимать, в первую очередь, зерновые и зернобобовые культуры. Это 601,9 тыс. га, в том числе озимые культуры, на их долю придётся 36,5 тыс. га. Учитывая события на мировом и внутреннем рынках, влияющие на ценовую политику в сторону увеличения стоимости зерна и муки, в регионе осознают важность выращивания своего хлеба. В этом заключается продовольственная безопасность ВКО и потенциал экспорта продукции по выгодной цене.

Расчёт на прибыль

На уровне руководства страны поставлена задача производства культур, обеспечивающих рентабельность в крестьянских, фермерских хозяйствах, подлежащих ещё и глубокой переработке. Реализация не просто сельхозсырья, а готовой продукции с добавленной стоимостью обеспечит аграриям более высокий доход. Потому на Востоке страны реализуются проекты по вводу новых мощностей, заводов по выпуску растительного масла. Эта продукция входит в разряд стратегических товаров, конкурентных на мировом рынке по качеству, цене, объёмам производства.

Масличные культуры в общей структуре займут 484,7 тыс. га, что явно отражает позиции области, как одного из лидеров в масштабах Казахстана. Вместе с тем это также накладывает на аграриев обязанность строго следить за соблюдением севооборотов, беречь землю, исповедовать научный подход, опираясь на поддержку местных учёных.

Особой темой является заготовка кормов, особенно в условиях регулярно повторяющейся засухи. Не случайно в ВКО под кормовые культуры отводится 274,4 тыс. га. В том числе многолетние кормовые культуры площадью в 205,5 тыс. га. К примеру, животноводы Тарбагатайского и Жарминского районов нынче ставят целью использование полива для повышения урожайности и отдачи с гектара. В создании прочной кормовой базы будет залог их успехов.

Картофель, называемый вторым хлебом, планируется в области разместить на площади 19 тыс. га. Овощные и бахчевые культуры высадят на 13,3 тыс. га, здесь акцент делается на районах, где много солнца и поливной воды. В общей сложности планируемый объём ярового сева в 2022 году составит почти львиную долю, то есть 1151,3 тыс. га.

Подкормка почвы

Для повышения плодородия пашни под урожай 2022 года хозяйствами области запланировано приобретение 36 тыс. тонн минеральных удобрений. По состоянию на начало апреля 2022 года отгрузка составляет 54 процента, или 19,5 тыс. тонн. Весь отгруженный объём оплачен на 100 процентов. К началу весенне-полевых работ отгрузка удобрений аграриям будет произведена в полном объёме.

Как отмечают в профильном управлении, цена на аммиачную селитру, прежде объявленная в СМИ, была снижена поставщиком АО «КазАзот» с 200 тыс. тенге до 160 тыс. тенге. Это отвечает интересам аграриев страны.

Объём засыпки семян всех культур под урожай 2022 года составляет 109,9 тыс. тонн. Причём из них зерновые составляют 104,8 тыс. тонн, или 108,1 процента, масличные – 4,3 тыс. тонн, или 93 процента, кормовые – 0,8 тыс. тонн, или 66 процентов от плана засыпки семян.

Немаловажно, что семенами зерновых, зернобобовых культур и картофеля хозяйства и компании обеспечены полностью. Ежегодно складывается небольшой дефицит в собственных семенах масличных и кормовых культур, который покрывается за счёт поставок из Павлодарской, Алматинской и Костанайской областей, и по контрактам с зарубежными реализаторами высокоурожайных семян.

«Рудный Алтай» уже сообщал о проверке качества семян. Специалисты сообщают, что семенной материал будет проверен по всем качественным показателям до начала проведения весенне-полевых работ в регионе.

О технике и ГСМ

По словам аграриев, в Восточном Казахстане имеется необходимый парк как тракторов, так и посевной и почвообрабатывающей техники. Всё это будет готово полностью к началу весенне-полевых работ. Готовность тракторов – 98, а прицепной техники – 100 процентов. Но здесь важен фактор обеспеченности ГСМ, поскольку на мировых рынках цены на горючее и гарантии поставок на повестке дня затмевают все другие вопросы и проблемы.

– Для выполнения всех намеченных объёмов работ выделено 33 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода по отпускной цене 212 тыс. тенге за тонну (180,0 тенге/литр), – подчёркивают в Управлении сельского хозяйства ВКО. – Из выделенного объёма в 33 тысячи тонн дизельного топлива распределено на март 5 тыс. тонн, апрель – 12 тыс. тонн, май – 11 тыс. тонн, июнь – 5 тыс. тонн. Отпускные цены у операторов составят от 198 до 205 тенге за один литр.

Здесь самое время сказать о мерах господдержки. В условиях резкой перемены конъюнктуры в глобальном масштабе вопрос ребром ставится не только по поводу продовольственной безопасности. Жизненно важен вопрос защиты, поддержки отечественного товаропроизводителя.

– Для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ в текущем году из областного бюджета предусмотрено 6 млрд тенге субсидий, что больше на 577 млн тенге уровня 2021 года, – сообщили в профильном управлении. – В том числе на поддержку семеноводства –

2 млрд 367 млн тенге, удешевление стоимости минеральных удобрений – 2 млрд 136 млн тенге, удешевление стоимости пестицидов – 1 млрд 472 млн тенге, субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды – 179 млн тенге.

Баланс интересов

Подход к теме зерна и муки с позиции одного региона всё-таки некорректный. Общие рынки находятся в тесной взаимосвязи. Импорт и экспорт зерна, муки и семян, удобрений, техники, изменение политики поставок высвечивает новые приоритеты, конфликты интересов. Это в условиях регулирующей роли рынка стандартная ситуация, к которой аграрию всегда нужно быть готовым. Путь от зерна до будущей муки не такой простой, дешёвый, как это может, наверное, показаться кому-то со стороны.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции