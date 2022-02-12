Путь на Олимп начинается с первого шага

В приграничном Катон-Карагайском районе на сегодняшний день ведётся строительство одновременно сразу двух новых типовых современных физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Рудный Алтай» регулярно сообщает о реализации комплексных программ развития нескольких приграничных районов Восточно-Казахстанской области по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В их число по праву вошёл Катон-Карагайский район, который находится в самой восточной точке страны.

Так, в сёлах Катон-Карагай и Улкен Нарын в текущем году планируется ввод в эксплуатацию двух спорткомплексов. В первом случае по проекту ещё предусмотрен плавательный бассейн, который возводится в горном краю впервые. Об этом сообщили в отделе архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района.

В ближайшей перспективе новые объекты призваны значительно укрепить материально-техническую базу для развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры как среди детей и молодёжи, так и взрослого населения района. Для местных жителей укрепление спортивной инфраструктуры является хорошим сигналом, который свидетельствует об особом внимании со стороны государства к отдалённым приграничным территориям.

СПОРТ И МИР

Сейчас большое внимание в глобальном масштабе привлечено к зимним Олимпийским играм в Пекине. Чем важны они жителям Восточного Казахстана? Тем, что зимние виды спорта для них близки больше, чем кому-либо ещё в масштабах страны. Когда восточноказахстанцы видят, как представители северных государств и народов побеждают в самых различных дисциплинах, где требуется снег, лёд, горные склоны, морозная и ясная погода, то возникает простой вопрос.

Прозвучать он может очень просто: «Почему нас там нет? Либо почему там нас так мало? Что мешает нам заявить о себе, о своей стране, взойти на олимпийский подиум, чтобы прозвучал Гимн родной страны и взвился вверх Флаг государства? Как это делают представители Австралии, где со снегом и зимней погодой большая напряжёнка, как пишут в соцсетях.

Есть ещё другой олимпийский лозунг, который также звучит разумно. «Главное не победа, а участие». Любая дорога, в том числе на Олимп, начинается с первого шага, но этот путь зачастую проложен сквозь тернии. Через верный выбор цели, огромный труд, раскрытие своих талантов, сил и реального потенциала, пока венок из лавра не увенчает голову победителя Игр. В то же время за примерами далеко ходить не нужно. Они имеются в масштабах страны и конкретного региона, ВКО.

Были победители зимней Олимпиады в лыжных гонках, хоккее с шайбой, а также призёр в фристайле. Причём это свои местные герои, а не легионеры со стороны за деньги. Своих героев и чемпионов взрастить труднее, времени, труда и веры на это нужно больше. Однако это стоит того. В лучшие годы массовый спорт в регионе и спорт высших достижений всегда опирался на местных воспитанников, вышедших из гущи народа, богатого на разные таланты. Индивидуальная работа с людьми, поиск талантов, звёзд в самой отдалённой глубинке, патриотизм, селекция и труд до потери пульса выдавали высокий конечный результат. Добивались его, работая не за деньги, в первую очередь, а за великую идею и мечту.

МЕСТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Дворовый хоккей в Усть-Каменогорске, как пляжный футбол в Бразилии, выявлял юные таланты, получавшие затем огранку в хоккейной школе, известной на весь мир. Основой всему было развитие именно массового спорта. И это применимо к любому виду, включая королеву спорта – лёгкую атлетику, где тоже есть своя мировая суперзвезда.

Для развития массового спорта нужны адекватные условия. В последние годы в городах и районах области появились хоккейные модули с искусственным льдом, а также бассейны, спортивные залы и комплексы. Арена для лёгкой атлетики высочайшего уровня в областном центре, Дворец единоборств, теннисный корт, «Абай-арена» в Семее. Главное, чтобы они были доступными для всех в любое время дня и ночи, были загружены на полную мощность. Скажем честно, что о подобных условиях лет пятьдесят и сорок назад даже мечтать не приходилось.

Сегодня мир меняется стремительно, поспевать за его изменениями, соответствовать последним трендам удаётся не всем и не везде. Хотя, возможно, не всегда это и нужно или оправданно. Есть также много позитивных тенденций и явлений, осмысление которых является уделом и хлебом специалистов высочайшей квалификации на стыке наук. В нашем случае есть смысл и возможность сделать акцент на некоторых вещах, явлениях, лежащих на поверхности.

Среди новомодных веяний ХХI века имеется немало здравого и полезного, если относиться к тому без особого фанатизма и не возводить в культ, не сотворить кумиров себе мнимых или истинных. Апологеты здорового образа жизни, правильного питания, адепты различных духовных практик и учений несут в массы в социальных сетях уйму самого ценного. Оно и понятно, что очень давно и не нами придумана, тиражируется народная мудрость: «В здоровом теле – здоровый дух». Здесь и проявляется удивительная функция современных коммуникаций, делающих для всех доступным любой объём информации по принципу здесь и сейчас.

Не просто шаговая доступность, а нечто абсолютно сиюминутное, сиюсекундное. Доступность для пользователя методом одного клика на своём компьютере.

В итоге формируется новая субкультура, включающая в себя множество новых ответвлений. Не факт, что в этом богатстве выбора многое приживётся, а будет просто отсеяно со временем жизнью за ненадобностью. Однако в нём важно отличать нужное от ненужного, извлечь пользу.

Бодибилдинг означает построение своего тела. Крен в сторону занятий физической культурой, спортом и его не столь обычными, экзотическими, экстремальными видами, физическое и духовное самосовершенствование следует в обществе только приветствовать в разумных пропорциях. Поскольку и это не даётся без упорного и тяжёлого труда.

В ОСНОВЕ ТРУД

Между тем есть и другая крайность, когда гаджеты и иные инструменты становятся самоцелью, способом ухода от реальности, проживания своей жизни в виртуальном измерении, заменяют собой буквально всё и вся. Подобное для общества далеко не новость. Родители нынешних детей много лет назад сами столкнулись с проблемой ХХ века – гиподинамией. Просто сейчас она стоит намного острее.

В городских и даже сельских условиях всё меньше остаётся места для физического труда, движения у детей. Физкультура, спорт, трудовое воспитание вырабатывают с детства умение преодолевать трудности, закаливают также морально и физически. Пусть не дано стать чемпионом, но без крепкого здоровья и иммунитета никак не обойтись в учёбе, работе, бизнесе, культуре, политике. С чем мы вплотную столкнулись в период пандемии в мире.

Восточный Казахстан считается центром всех зимних видов спорта. Естественные природные условия, а также местная спортивная инфраструктура должны в полной мере обеспечивать наряду с горячим желанием общества отменное физическое и духовное здоровье нации. Природа Катон-Карагая, экотуризм, отдых, спорт и физкультура вкупе с повседневным трудом являются хорошей базой для достижения высоких результатов в спорте и жизни.

Если опираться на свои кадры и резервы, стремиться не к быстрым, обманчивым успехам за счёт натурализованных легионеров, способных учить, помогать, вести за собой, но не обязанных побеждать. По большому счёту, это должны делать отечественные атлеты. Нам нужны и у нас есть и будут собственные герои. Опять же если серьёзно ставить перед собой долгосрочные цели, упорно растить и воспитывать своих чемпионов, призёров и участников Игр.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район