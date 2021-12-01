Путь Лидера на больших экранах

О жизни Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, его роли в становлении и развитии независимого Казахстана снято немало фильмов. Недавно в Минске прошёл закрытый показ документального фильма известного режиссёра и продюсера Оливера Стоуна «Qazaq. История золотого человека», посвящённого Елбасы.

Показ состоялся в минском кинотеатре «Москва» при поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в рамках кинофестиваля «Листопад». Участниками этого мероприятия стали представители дипломатических миссий, видные политические и общественные деятели и представители СМИ. Напомним, ранее с содержанием этого кинофильма успели ознакомиться зрители Нур-Султана, Баку, Москвы, Рима и Лос-Анджелеса.

Основой для документального фильма стало большое интервью американского кинематографиста Оливера Стоуна с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Над картиной работали 19 месяцев. Съёмки проходили в Казахстане.

В рамках беседы Елбасы поделился своими воспоминаниями о детстве, молодости, распаде Советского Союза, первых годах независимого государства, развитии и процветании страны, а также её роли на международной арене.

На премьере фильма присутствовала творческая бригада О. Стоуна – продюсеры Игорь Кобзев и Вера Томилова, режиссёр Игорь Лопатёнок, драматург и сценарист Вадим Гасанов.

– События критического тридцатилетия для Казахстана происходили при непосредственном участии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В фильме он сам даёт анализ многим событиям и признаётся в совершении ошибок, – отметил во время пресс-конференции Игорь Кобзев. – Фильм привлекателен высоким накалом откровенной беседы двух публичных людей, впервые очно встретившихся лишь в работе над фильмом, основным условием которого стало невмешательство в творческий процесс, отсутствие ограничений на темы, места съёмок и выбор персоналий.

Режиссёр Игорь Лопатёнок поделился своими впечатлениями от общения с Первым Президентом Казахстана.

– До этого я не был знаком с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Мы старались снимать так, чтобы первое знакомство было сразу записано, потому что эти впечатления самые яркие. В общении он был открытым, насколько это возможно, ведь это человек, посвящённый во множество тайн, – сказал Игорь Лопатёнок. – В интервью старались избегать каких-то «жёлтых» вопросов. У Нурсултана Назарбаева большой дар и умение завоёвывать доверие, я такого не встречал никогда. Это уникальное качество. Обо всём остальном – на экране, ведь это нужно посмотреть.

По словам продюсера Веры Томиловой, «Qazaq. История золотого человека» включился в гонку за премию «Оскар» и уже получил первую музыкальную номинацию за музыку к фильму, которую написал известный итальянский композитор и дирижёр Карло Силиотто.

После премьеры в Минске фильм увидят в Объединённых Арабских Эмиратах, Узбекистане, Франции, Германии, Китае и Японии. Планируется, что по окончании мирового тура восьмисерийную версию киноленты покажут на телеэкране.

Вспомним ещё о нескольких киноработах, рассказывающих о разных периодах жизни Первого Президента Республики Казахстан и важных вехах истории государства.

В 2013 году в свет вышел документальный фильм под названием «Назарбаев. Live». Авторы этой работы поставили перед собой цель раскрыть личность Нурсултана Назарбаева, рассказать о нём не только как о Президенте, но и как об обычном человеке, имеющем свои воспоминания и увлечения. Лента состоит из эксклюзивных кадров, а также интервью журналиста Ярослава Красиенко и актрисы Асель Сагатовой. В ходе беседы Елбасы откровенно ответил на вопросы, интересовавшие интервьюеров. Стоит отметить, перед тем как лично встретиться с главным героем фильма, съёмочная группа основательно подготовилась – отсмотрела километры архивной плёнки и изучила сотни документов.

Спустя два года телеканал «Хабар» выпустил документальный фильм «С Назарбаевым о главном…». В нём Елбасы рассказал, о чём не говорил ни в одном другом интервью. Затронул вопросы языка и межнационального согласия, истории народа, борьбы с коррупцией. Кроме того, в ленте удалось собрать видео из уникальных архивов, которые видели лишь единицы. Сейчас посмотреть этот фильм, впрочем, как и «Назарбаев. Live», может каждый, он находится в свободном доступе в Интернете.

«Штрихи к портрету» – ещё один документальный фильм, посвящённый жизни и деятельности Первого Президента Казахстана. Многосерийный фильм создан на основе эксклюзивного интервью Елбасы, в котором он рассказывает о своём детстве и родителях, увлечениях, первых шагах к независимости, разговоре с будущим Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед объявлением о сложении президентских полномочий и многом другом. Автор картины – журналист Айгуль Адилова.

Стоит остановиться и на художественных фильмах о жизни Нурсултана Назарбаева. Речь пойдёт о киноэпопее «Путь Лидера», состоящей из пяти фильмов. Режиссёром первых четырёх частей выступил Рустем Абдрашов. Последнюю часть снял российский режиссёр Сергей Снежкин.

Первый фильм из этой серии называется «Небо моего детства». Он был снят на основе литературных воспоминаний Елбасы «Без правых и левых», «Эпицентр мира» и «В центре Евразии». Картина повествует о детстве и юности Нурсултана Назарбаева. С малых лет главный герой фильма мечтает стать лётчиком. К концу учёбы в школе у него появляется возможность поступить в Киевский институт гражданской авиации, однако судьба распоряжается иначе. «Небо моего детства» рассказывает нам о становлении личности и характера героя, его первых победах, надеждах и сбывшихся мечтах.

К слову, съёмки биографической драмы проходили в Алматинской области, в сёлах Ушконыр, Чемолган, и в городах Каскелен и Алматы. Роль Нурсултана Назарбаева в разные периоды жизни исполняли Елжас Альпиев, Абильмансур Сериков и Нурлан Алимжанов.

События следующих двух фильмов «Огненная река» и «Железная гора» охватывают студенческие годы молодого Нурсултана Назарбаева, его первую трудовую деятельность в Темиртау после окончания учёбы. Примечательно, что в ленте были использованы уникальные архивные кадры, редкие старинные автомобили и трамвай.

Четвёртый фильм киноэпопеи – «Разрывая замкнутый круг». В центре повествования этой части – 70-е годы прошлого столетия. Тогда Нурсултан Абишевич занимал должность секретаря парткома Карагандинского металлургического комбината. Зрителям показывают, с какими трудностями он столкнулся в самом начале своего политического пути. Отметим, помимо казахстанских актёров в съёмках участвовали звёзды российского кинематографа.

Фильм «Так сложились звёзды» является заключительной частью из серии «Путь Лидера». События картины происходят в наше время. Британский корреспондент прилетает в Казахстан, чтобы взять интервью у Нурсултана Назарбаева. Их встреча плавно переходит в рассказ Елбасы о жизни, судьбе и о трудном пути обретения независимости. Съёмки кино проходили в Алматы, Караганде, столице Казахстана и Санкт-Петербурге. Роль Первого Президента РК исполнил Берик Айтжанов, а сестёр Назарбаевых сыграли актрисы Карлыгаш Мухамеджанова и Динара Бактыбаева.

– Эта картина далась нам очень большим напряжением человеческих и творческих сил. Это ответственность, но и множество открытий, в первую очередь для меня. Я открыл огромную страну, удивительную нацию, новую культуру, новые перспективы, – рассказал режиссёр Сергей Снежкин.

В 2018 году был выпущен фильм «Путь лидера. Астана». Биографическую драму снял режиссёр Акан Сатаев по сценарию Тимура Жаксылыкова. В основу сюжета легла история строительства столицы. События, показанные в этой ленте, охватывают 1994 год, когда Первый Президент Республики Казахстан предлагает перенести столицу из Алматы в Акмолу. Роль Назарбаева в этом фильме сыграл Мурат Ахманов.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников