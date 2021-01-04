Путь к процветанию 

В Риддере подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год и рассказали о планах на перспективу.

В уходящем году продолжилась реализация ключевых задач по обеспечению дальнейшего повышения доходов населения, снижения уровня безработицы и выполнению в полном объёме социальных обязательств государства.

Как отметил аким города Дмитрий Горьковой, Риддер является крупным промышленным районом Восточного Казахстана, где проживают почти 56 тысяч человек.

Экономика города имеет монопрофильную структуру, с доминированием горнодобывающей и металлургической промышленности. Градообразующее предприятие ТОО «Казцинк» и его дочерние подразделения являются основным работодателем и источником формирования городского бюджета. В их структуре трудится более 25 процентов экономически активного населения.

Чтобы поддержать плановую мощность и развитие горнорудной базы, в этом году градообразующим предприятием реализуются два крупных проекта – реконструкция обогатительной фабрики Риддерского горно-обогатительного комплекса, а также разведка и вскрытие Долинного месторождения. Последний проект включён в Карту поддержки предпринимательства региона.

Немало позитивных изменений произошло и в социальной сфере. Начато строительство общеобразовательной школы на 600 мест общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Завершить проект планируют в 2022 году.

Ведутся работы по проектировке многофункционального больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиникой на 500 посещений. Получить экспертное заключение намерены в начале 2021 года.

Также начата разработка проектно-сметной документации по строительству надземного трубопровода Риддерской ТЭЦ. Помимо обеспечения теплоснабжением перспективных районов застройки, он создаст резерв надёжности для существующих потребителей. Также на средства областного и республиканского бюджетов в этом году провели реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

В сфере дорожной инфраструктуры реализовано несколько проектов на 278 млн тенге – капитально отремонтирован мост через Ульбу, средним ремонтом охвачены улицы Свердлова, Чапаева и дороги Лес-Бор общей протяжённостью почти семь километров.

В городе заменено свыше 350 светоточек сетей уличного освещения, благоустроен сквер седьмого района, проспект Гагарина, установлено пять детских игровых площадок, благоустроен двор третьего микрорайона, а также территория между Дворцом культуры и зданием управления «Казцинка».

Для обеспечения риддерцев жильём по программе «Нұрлы жер» начато строительство 60-квартирного жилого дома. В качестве мер социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан из средств местного бюджета выплачено в целом около 19 млн тенге.

В следующем году власти города планируют усилить работу по привлечению инвестиционных ресурсов, увеличить объём розничного товарооборота.

В 2021 году за счёт средств республиканского и областного бюджетов запланирована реализация семи инвестиционных проектов. В том числе продолжится строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся, строительство 60-квартирного дома с подведением инженерных коммуникаций, дальнейшая реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого, планируется завершить строительство линии электропередачи на 6 кВ от Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника, закончить разработку ПСД на строительство больничного комплекса на 140 мест и поликлиники на 500 посещений, а также начать реализацию проекта по системе электроснабжения третьего жилого района.

За счёт средств городского бюджета планируется разработка ПСД четырёх проектов, в том числе по реконструкции придворцовой площади, по возведению пятиэтажного и девятиэтажного жилых домов, строительству системы водоотведения третьего жилого района.

Дарья Антон